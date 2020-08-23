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Лавров без обиняков указал, чего хотят беглые белорусские оппозиционеры: "Крови"
23 августа 2020, 21:40 • 144 • Политика
Уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры не хотят мирных протестов, а хотят крови, это преступно. Об этом без обиняков заявил в рамках форума "Территория смыслов" глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал происходящие в Белоруссии события. По его словам, сейчас ситуация в стране начинает стабилизироваться, однако это не нравится многим.
Он пояснил, что с Запада пытаются влиять на дела в Белоруссии. В частности, раскачкой ситуации занимаются уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры. Они жаждут крови, а не мирных демонстраций, указал Лавров.
"[Им - ред.] очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков", - пояснил министр, добавив, что такие намерения являются преступными.
Также глава МИД РФ подчеркнул, что белорусы сами справятся со сложившейся в стране ситуацией.
По словам Лаврова, Россия считает весьма перспективным диалог в Белоруссии по реформе конституции республики. "Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов. Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен", - цитирует его слова ТАСС.
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