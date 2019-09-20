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Лавров 27 сентября выступит на полях 74-й сессии ГА ООН

20 сентября 2019, 11:09  •  59 • Политика

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября выступит на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила в пятницу журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В период с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров, - сообщила дипломат. - 27 сентября министр выступит с трибуны ГА ООН".

Глава российского МИД также планирует встретиться с главами МИД Японии, Кубы, Израиля, президентами Палестины и Сербии и генсеком ООН.

Кроме того, Лавров на полях 74-й сессии ГА ООН может провести встречу с вице-президентом Венесуэлы.

Также на полях сессии прорабатывается встреча министра с госсекретарем США Помпео и встреча по Сирии в астанинском формате.

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