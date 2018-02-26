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Лавров 27 февраля обсудит с главой МИД Франции ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в КНДР
26 февраля 2018, 12:09 • 68 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан встретятся во вторник, 27 февраля.
Reuters
«Из международных тем приоритетное внимание будет уделено урегулированию сирийского кризиса, развитию ситуации на Украине, Ближнем Востоке, Корейском полуострове, взаимодействию России и Франции в ОБСЕ и Совете Европы», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Также министры обсудят подготовку визита в Россию президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2018 года, в ходе которого французский лидер намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее сообщалось, что Лавров обсудил с коллегой из Швеции Маргот Вальстрём вопросы сирийского урегулирования, а также соответствующую гуманитарную резолюцию СБ ООН.
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