Лавров 27 февраля обсудит с главой МИД Франции ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан встретятся во вторник, 27 февраля.

«Из международных тем приоритетное внимание будет уделено урегулированию сирийского кризиса, развитию ситуации на Украине, Ближнем Востоке, Корейском полуострове, взаимодействию России и Франции в ОБСЕ и Совете Европы», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Также министры обсудят подготовку визита в Россию президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2018 года, в ходе которого французский лидер намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что Лавров обсудил с коллегой из Швеции Маргот Вальстрём вопросы сирийского урегулирования, а также соответствующую гуманитарную резолюцию СБ ООН.