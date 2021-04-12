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Лавочка закрывается: Россия готовится разорвать договор с Нидерландами о выводе денег за рубеж

12 апреля 2021, 17:00  •  328 • Политика
Кабмин России одобрил проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами, которое позволяет почти беспрепятственно выводить деньги из страны.
В правительстве России одобрили инициативу о разрыве договора с Нидерландами, который позволяет безнаказанно выводить деньги из страны. Сведения об этом появились на портале правовой информации.
Речь идёт про предложение о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения, которое заключено между Россией и Нидерландами в 1996 году. Оно позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. При этом в 2020 году, вскоре после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, президент России Владимир Путин поручил ввести налог в размере 15% на доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Данная мера призвана пресечь вывоз капитала из России.
Напомним, что Россия уже договорилась по этому поводу с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако в Нидерландах переговоры зашли в тупик. Москва предложила ту же сделку, что и другим офшорным странам, но в Амстердаме от неё отказались.
Нидерланды также выходили со встречным предложением к России, но оно также не нашло поддержки. Причиной стало желание Амстердама сохранить отдельные каналы для вывода средств из страны, что не устроило Москву.

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