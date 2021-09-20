Лава из вулкана дошла до домов: Власти увеличили масштаб эвакуации на Канарах

Власти увеличили масштаб эвакуации на острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг Испании. Лава из вулкана дошла до домов.

Более 22 тысяч толчков было зафиксировано за последнюю неделю на гряде Кумбре-Вьеха. Началось извержение вулкана возле населённого пункта Эль-Пасо.

Агентство EFE сообщило о том, что лава из вулкана дошла до домов. О каком именно посёлке идёт речь, не сообщается. Однако потоки раскалённой жидкости полностью окружили как минимум одно домохозяйство и с одной стороны уже подобрались к другому.

Ранее сообщалось о вывозе из опасной зоны маломобильных групп населения, однако власти Канарских островов увеличили масштаб эвакуации.

На странице гражданской гвардии Испании в Twitter говорится, что с Пальмы вывезут примерно 5-10 тысяч человек. Зону стихийного бедствия уже помогли покинуть более чем двум тысячам людей, из которых примерно 500 являлись туристами.