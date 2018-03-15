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Лауреата Нобелевской премии нашли на шоссе возле машины с мертвой женой в США

15 марта 2018, 04:09  •  67 • В мире
Инцидент с супругами Нэгиси произошел в штате Иллинойс.
Американские правоохранители изучают обстоятельства смерти жены лауреата Нобелевской премии по химии японца Эйити Нэгиси. Мужчину обнаружили на шоссе возле свалки рядом с городом Рокфорд штате Иллинойс.
Отмечается, что престарелые супруги Эйити и Сумирэ Нэгиси отправились в аэропорт, однако по дороге заблудились.
Их объявили пропавшими без вести. Во вторник стражи порядка обнаружили 82-летнего Эйити на шоссе. Недалеко была обнаружена машина, в которой находилось тело супруги ученого.
По предварительным данным, смерть 80-летней женщины наступила по естественным причинам.
Сейчас пожилого ученого госпитализировали.
Власти устанавливают детали произошедшего.

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