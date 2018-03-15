Лауреата Нобелевской премии нашли на шоссе возле машины с мертвой женой в США

• 67 • В мире

Инцидент с супругами Нэгиси произошел в штате Иллинойс.

Американские правоохранители изучают обстоятельства смерти жены лауреата Нобелевской премии по химии японца Эйити Нэгиси. Мужчину обнаружили на шоссе возле свалки рядом с городом Рокфорд штате Иллинойс.

Отмечается, что престарелые супруги Эйити и Сумирэ Нэгиси отправились в аэропорт, однако по дороге заблудились.

Их объявили пропавшими без вести. Во вторник стражи порядка обнаружили 82-летнего Эйити на шоссе. Недалеко была обнаружена машина, в которой находилось тело супруги ученого.

По предварительным данным, смерть 80-летней женщины наступила по естественным причинам.

Сейчас пожилого ученого госпитализировали.

Власти устанавливают детали произошедшего.