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Латышские рыбаки бегут в Россию, чтобы выжить: "Из-за жестокой политики Евросоюза"

30 ноября 2020, 15:30  •  196 • Политика
Латышские рыбаки покидают страну, поскольку не могут больше заниматься любимым делом. Суда в Латвии им предложили уничтожить и получить взамен компенсацию. Теперь люди в поисках новых мест работы. И чаще всего "из-за жестокой политики Евросоюза" выбирают Россию.
Латышским рыбакам на родине больше делать нечего. Они избавляются от своих судов - "пилят на металлолом", а после покидают страну, поскольку дома заниматься своим делом уже не получается, настаивают журналисты латышского отделения Sputnik.
В октябре министры сельского хозяйства и рыболовства ЕС приняли решение сократить промысел нескольких видов рыбы в Балтийском море. В том числе запрещён промысел восточной балтийской трески. Рыбакам, которые специализировались на ловле этой рыбы, "разрешено уничтожить промысловые суда", отмечается в материале. Взамен предлагается получить компенсацию.
В ЕС запрет на вылов целого ряда видов рыбы - обычная практика. В то же время в Латвии такие решения ранее не принимались. С точки зрения развития латышской экономики, удар по отрасли слишком серьёзный, отмечают авторы материала. И массовый исход рыбаков абсолютно объясним. Рыбаки сейчас в поисках страны, где они смогут нормально работать. Многие, например, рассматривают Ирландию. Тем более что артели рыбаков из Латвии и Литвы уезжают туда на постоянное место жительства уже не первый год. Но главным образом бегут в Россию. Например, в Мурманскую область или на Дальний Восток. Здесь на берегу Тихого океана нетрудно найти себе место, чтобы продолжить заниматься любимым делом.
"Россия приняла очень хорошо и меня, и моих товарищей, которые когда-то тралили рыбу на Балтике, но из-за жестокой политики Евросоюза вынуждены были порезать свои суда на металлолом", - объяснил участник государственной программы Валдис Авотиньш в беседе с журналистами.

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