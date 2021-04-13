Латыши возмутились из-за вечеринки русского дипломата. Россия дала ответ

Латыши возмутились из-за вечеринки русского дипломата и выступили с официальным протестом. Россия дала ответ.

Министерство иностранных дел Латвии вручило протест временному поверенному посольства России Вадиму Васильеву в связи с действиями русского дипломата, который устроил вечеринку в разгар эпидемии коронавируса.

Ведомство отметило, что Венская конвенция предоставляет сотрудникам дипломатических служб некоторые преференции, однако дипломаты всё равно должны уважать законы страны, на территории которой они работают.

Поверенный в делах посольства России выразил понимание позиции МИД и заявил, что дело не останется незамеченным, - говорится в сообщении.

Как сообщает латвийский портал BB, речь идёт о военном атташе России в Латвии Руслане Ушакове. Он якобы устроил вечеринку в частном доме, расположенном в рижском микрорайоне Кенгарагс, на которую пришло 10 человек, что является нарушением требований эпидемиологической безопасности. Недовольные громкой музыкой соседи вызвали полицию. В конечном итоге вечеринка была закончена, а гости разъехались на машинах с дипломатическими номерами.