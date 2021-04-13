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Латыши возмутились из-за вечеринки русского дипломата. Россия дала ответ
13 апреля 2021, 23:15 • 51 • Политика
Латыши возмутились из-за вечеринки русского дипломата и выступили с официальным протестом. Россия дала ответ.
Министерство иностранных дел Латвии вручило протест временному поверенному посольства России Вадиму Васильеву в связи с действиями русского дипломата, который устроил вечеринку в разгар эпидемии коронавируса.
Ведомство отметило, что Венская конвенция предоставляет сотрудникам дипломатических служб некоторые преференции, однако дипломаты всё равно должны уважать законы страны, на территории которой они работают.
Как сообщает латвийский портал BB, речь идёт о военном атташе России в Латвии Руслане Ушакове. Он якобы устроил вечеринку в частном доме, расположенном в рижском микрорайоне Кенгарагс, на которую пришло 10 человек, что является нарушением требований эпидемиологической безопасности. Недовольные громкой музыкой соседи вызвали полицию. В конечном итоге вечеринка была закончена, а гости разъехались на машинах с дипломатическими номерами.
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