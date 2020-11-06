Латвию готовят к войне с Россией – СМИ

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Военные учения проводят на улицах Риги, а гражданам рассылают тревожные инструкции

Антироссийская пропаганда в Латвии перешла в новую фазу. На фоне сообщений о "российской угрозе" власти увеличили набор новобранцев в ряды вооруженных сил и приступил к обучению обращению с оружием гражданских. Все указывает на то, что жителей республики готовят к войне.

Чтобы повысить привлекательность службы в армии, на помощь призвали известных деятелей Латвии – их рассказы о буднях военнослужащих вызывают больше доверия у населения. По словам командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Леонида Калниньша, эффект налицо: в этом году число заявок на службу в армии увеличилось на 35%.

Те, кто уже служит, активно учится давать отпор врагу. В этом году военные учения проводились в самой Риге: несколько недель военнослужащие бегали по улицам города, стреляли, подрывали мины и отрабатывали сценарий, по которому "захватчики перешли границу Латвии с Литвой и Россией и после нескольких дней боев … достигли Риги", передает "Взгляд".

К маневрам военнослужащих призывали присоединяться и гражданских: "Мы научим вас защищать свое учреждение, … и в случае кризиса вы сможете помочь", – обращались военные к населению.

О том, что Латвия готовится к войне, свидетельствуют и другие косвенные факты. Так, военный бюджет республики в 2020 г. поднялся до 2% ВВП. На ее территории растет число военных баз, количество и масштаб военных учений, в том числе у границы с Россией, заметно увеличиваются. А Минобороны подготовило методичку "Что делать населению в случае кризиса", которую разослали всем гражданам Латвии по электронной почте.

Ранее в Латвии запретили советские символы, уравняв серп и молот с нацистской свастикой.