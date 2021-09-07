Латвийцы нагрели руки на три милиона евро при строительстве "Стены" с Белоруссией

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Среди мошенников оказались пограничники и специалист по технадзору

На строительстве "Стены" у границы с Белоруссией были украдены свыше трех миллионов евро. Об этом сообщило Бюро внутренней безопасности Латвии, пишет Delfi во вторник, 7 сентября.

Ведомство просит прокуратуру открыть уголовное производство в отношении двух сотрудников пограничной службы, специалиста по технадзору и представителей предприятия, причастных к заключению договоров по строительству инфраструктуры на латвийско-российской границе и обустройству латвийско-белорусского рубежа.

По данным бюро, представители неназванной компании, чтобы снизить строительные издержки, договорились о совершении мошеннических действий. Сотрудники Госпогранслужбы и специалист по технадзору были осведомлены, что предприятие предоставило неверную информацию о выполнении работ, но не предъявили претензии.

Напомним, в августе на фоне наплыва нелегальных мигрантов через белорусскую территорию власти Латвии утвердили решение о возведении забора из колючей проволоки стоимостью €1,7 млн на границе с соседней Республикой. Кроме того, из-за беженцев Рига с 11 августа по 10 ноября ввела режим чрезвычайной ситуации в приграничных с Белоруссией районах.

Сегодняшняя новость о нагревших руки на заборе из колючки латышах вольно или невольно заставляет вспоминать приснопамятную "Стену имени Яценюка". Эта стройка, которая должна по замыслу киевского режима укрепить рубежи Незалежной по всей линии соприкосновения с Россией, длится уже семь лет. Проект, инициатором которого был Арсений Яценюк, занимавший в 2014-ом должность премьер-министра, на май нынешнего года реализован лишь на 51,4%.

Изначальный бюджет "Стены" составлял 4 млрд гривен, а завершить ее строительство планировали в 2018 году. Однако грандиозному прожекту пана Яценюка и тогда, и сегодня мешает регулярное отсутствие денег. Более того, после отставки Арсения Петровича в 2016 г. возведением забора занялась прокуратура.

По результатам расследования было открыто уголовное дело – восемь человек обвинили в хищении 17 млн гривен. Обвиняемыми, как и в Латвии сегодня, стали офицеры погранслужбы и директора строительных фирм. Суд над расхитителями стартовал в феврале 2020 года, однако пока никаких вердиктов не вынесено. Сам же пан Яценюк отделался критическими молниями в СМИ и легким испугом, а его "Стена" стала предметом шуток у украинцев.

