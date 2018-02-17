Латвийский олигарх добивается запрета на русский язык в образовании и культуре

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"Русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства", - утверждает латвиец.

Инвестиционный банкир из Литвы Гирт Рунгайнис заявил, что его стране необходимо полностью отказаться от русского языка в сфере образования и культуры, сообщает издание Dienas Bizness.

Искренне или нет, но он утверждает, что это поможет Латвии стать крупным образовательным и культурным центром Европы.

"Потому что русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета", - уверен банкир.

Россию латвийский олигарх называет не иначе как "европейским стационарным бандитом". Вероятно, он примеряет на нашу страну "теорию оседлого бандита" американского экономиста Мансура Олсона.

По его мнению, Китай экономически уже контролирует российскую Сибирь и Дальний восток.

Свои заявления инвестиционный банкир сделал на прошедшей в пятницу конференции "Внешние факторы развития Латвии".

Часть информации была взята из перевода ИноТВ.