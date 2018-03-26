Латвийский финансовый центр с криминальным душком • 75 • Аналитика







Какие капиталы пошли на Запад через Ригу





В самом деле, амбиции латвийцев подкрепились работой 16 местных банков и 10 филиалов иностранных банков. В них трудились почти десять тысяч человек. Для небольшой Латвии банковский сектор оказался достаточно крупным работодателем. Тем более что в смежных с ним структурах было занято ещё 22,5 тысячи человек.



По оценкам международной аудиторской фирмы KPMG, вклад латвийского банковского сектора в валовой внутренний продукт доходил до 4,5 процента (втрое больше, чем давало стране сельское хозяйство, и вдвое – чем вклад IT-сферы.) Складывалось впечатление, что Риге удалось реализовать свои амбиции о финансовом центре Балтийского региона.



Меж тем, наблюдательные эксперты стали осторожно отмечать: десять из шестнадцати местных банков были полностью сосредоточены на обслуживании денег нерезидентов. Причём, достаточно часто транзакции через латвийские банки проходили в течение суток. За это банки, конечно, получали свои комиссионные, но республике никакой пользы от таких транзитных капиталов не было.



Второй важный момент. Более 90% средств нерезидентов, как говорят специалисты, «просто спали на банковских счетах». Эти деньги клиенты могли изъять в любое время, так что «спящий капитал» нельзя было использовать для кредитования латвийской экономики.



Наконец, главным интересантом транзакций в латвийских банках оказались фиктивные компании (ещё их называют – пустышки), подозреваемые в обналичивании или легализации серого, даже криминального капитала. Об этом должны были знать в Европейском Центробанке, под контролем которого были банки Латвии. Но, похоже, в штаб-квартире ЕЦБ закрывали глаза на очевидные риски, дабы поддержать слабую латвийскую экономику. (Вспомним про 4.5% ВВП от банковского сектора!).



Первый тревожный звоночек прозвенел прошлой весной. В апреле 2017 года Deutsche Bank прекратил обслуживание долларовых перечислений всех латвийских банков. Решение немецких банкиров эксперты объяснили тем, что Deutsche Bank оказался под сильным прессом американцев.



Соединённые Штаты тогда объявили об ужесточении борьбы с терроризмом и отмыванием денег. Эту борьбу они начали со своих европейских партнёров-конкурентов. Федеральная резервная система США с начала года несколько раз штрафовала немецкий банк «за неисполнение американских законов в сфере противодействия отмыванию средств».

Например, в январе 2017 года Deutsche Bank оштрафовали на $425 миллионов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. По версии американцев, в результате этих операций в 2011—2015 годах из России были выведены около $10 миллиардов.



Судя по всему, в схеме этих операций были задействованы и латвийские банки. По крайней мере, финансовые аналитики к тому времени уже открыто писали о непропорционально больших долларовых транзакциях, проходящих через Ригу. К этим платежам приложил руку не только российский бизнес, но и компании многих стран СНГ.



В интервью rus.db.lv инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис объяснил причину остановки долларовых платежей через Франкфурт: «Решение Deutsche Bank – следствие всех этих процессов (отмывания денег из СНГ – ред.). Усугубила также ситуацию история с Молдавией, когда выяснилось, что через латвийские банки прошел большой объем украденных денег. Фактически речь шла о грабеже банковской системы, который удался, в том числе и благодаря латвийским банкам».

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На этих печальных примерах сомнительность латвийских банков, как «Балтийского финансового центра», явила себя со всей очевидностью.



Банковская «лавочка» закрывается?



Прошлогоднюю историю Риге удалось потихоньку спустить на тормозах. Однако претензии к латвийским банкам остались. В нынешнем феврале об этом самым драматичным способом напомнили американцы. Минфин США запретил всем финансовым учреждениям Соединённых Штатов открывать и вести корреспондентские счета со вторым по размеру среди латвийских банков – ABLV Bank.



Банк фактически лишили доступа к финансовой системе США. Случилось это после совместного расследования американского Минфина и его финансовой полиции FinCEN. Как заявила заместитель министра финансов США Сигал Мэнделкер, «FinCEN обнаружила, что банк ABLV институционализировал отмывание денег, превратив его в основу своего банковского бизнеса. Незаконная финансовая деятельность банка включала транзакции для компаний и лиц, обозначенных ООН в качестве ответственных за участие в закупках или в экспорте баллистических ракет Северной Кореи».



Иными словами, поводом для американских репрессий стал «корейский след» в платёжных операциях латвийского банка ABLV. Кроме этого опальный банк обвинили в «использовании в коррупционных целях миллиардов долларов». Помимо России ABLV уличили в незаконной деятельности, связанной с бизнесом Азербайджана и Украины, а также «транзакциях для коррумпированных политически значимых лиц».



Случилось всё это 13 февраля. Спустя пять дней, в Риге по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере €100 тысяч арестовали руководителя Банка Латвии Илмара Римшевича. Римшевича вскоре выпустили под залог. Инициатор ареста – латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не уточнило при этом, как связано дело главы Центробанка с махинациями, выявленными американцами в ABLV.



В прессе мелькнули было сообщения о вымогательстве взятки у акционеров Norvik Banka «неким чиновником в финансовом секторе страны», но их затмила другая новость. 26 февраля на внеочередном собрании акционеров (87% основного капитала банка принадлежит троим физическим лицам) было принято решение о самоликвидации ABLV Bank. Евросоюзу стало не до «брекзита»



Собрание, что называется, сделало хорошую мину при плохой игре. Оно не согласилось с обвинениями FinCEN и поручило ликвидаторам банка опровергнуть их. Этот пассаж из решения акционеров ABLV никого не ввёл в заблуждение. Всем стало ясно: над всеми латвийскими банками, увлёкшимися сомнительными финансовыми операциями, сгустились тучи.



Тем, кто этого не понял, разъяснила прибывшая в начале марта в Ригу специальная миссия американского Минфина. Латвийцы выслушали заокеанских гостей, поколебались, но приняли трудное для себя решение. О нём в минувший вторник в передаче LNT «900 секунд» сказал руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш: «Латвийские банки в течение полугода должны прекратить работать с компаниями-пустышками неясного происхождения, которые часто используются в схемах отмывания денег».



В оценке Путниньша, это примерно 35% вкладов в латвийском банковском секторе, плюс то, что приходится на транзакции фиктивных компаний. После такой экзекуции «в Латвии останется 3-4 работающих банка», – это прогноз уже упоминаемого здесь банкира Гирта Рунгайниса.



Похоже, латвийская «банковская лавочка», именуемая в Риге как Балтийский мировой финансовый центр, превращается в обычный провинциальный банковский сектор, находящийся на обочине континента и движения капитала. Чуда не произошло. Финансовые амбиции Латвии не подкрепились силой её экономики и авторитетом государства. В избытке теперь только репутационные потери, с которыми Латвии жить дальше. После вступления в Евросоюз и перехода на единую европейскую валюту экономика Латвии резко просела. Единственный её сектор, который показал удивительно положительную динамику, оказался банковский. В Риге заговорили о появлении на её территории нового мирового финансового центра – балтийского. Этакого банковского хаба на пути движения капитала из государств бывшего Советского Союза на Запад.В самом деле, амбиции латвийцев подкрепились работой 16 местных банков и 10 филиалов иностранных банков. В них трудились почти десять тысяч человек. Для небольшой Латвии банковский сектор оказался достаточно крупным работодателем. Тем более что в смежных с ним структурах было занято ещё 22,5 тысячи человек.По оценкам международной аудиторской фирмы KPMG, вклад латвийского банковского сектора в валовой внутренний продукт доходил до 4,5 процента (втрое больше, чем давало стране сельское хозяйство, и вдвое – чем вклад IT-сферы.) Складывалось впечатление, что Риге удалось реализовать свои амбиции о финансовом центре Балтийского региона.Меж тем, наблюдательные эксперты стали осторожно отмечать: десять из шестнадцати местных банков были полностью сосредоточены на обслуживании денег нерезидентов. Причём, достаточно часто транзакции через латвийские банки проходили в течение суток. За это банки, конечно, получали свои комиссионные, но республике никакой пользы от таких транзитных капиталов не было.Второй важный момент. Более 90% средств нерезидентов, как говорят специалисты, «просто спали на банковских счетах». Эти деньги клиенты могли изъять в любое время, так что «спящий капитал» нельзя было использовать для кредитования латвийской экономики.Наконец, главным интересантом транзакций в латвийских банках оказались фиктивные компании (ещё их называют – пустышки), подозреваемые в обналичивании или легализации серого, даже криминального капитала. Об этом должны были знать в Европейском Центробанке, под контролем которого были банки Латвии. Но, похоже, в штаб-квартире ЕЦБ закрывали глаза на очевидные риски, дабы поддержать слабую латвийскую экономику. (Вспомним про 4.5% ВВП от банковского сектора!).Первый тревожный звоночек прозвенел прошлой весной. В апреле 2017 года Deutsche Bank прекратил обслуживание долларовых перечислений всех латвийских банков. Решение немецких банкиров эксперты объяснили тем, что Deutsche Bank оказался под сильным прессом американцев.Соединённые Штаты тогда объявили об ужесточении борьбы с терроризмом и отмыванием денег. Эту борьбу они начали со своих европейских партнёров-конкурентов. Федеральная резервная система США с начала года несколько раз штрафовала немецкий банк «за неисполнение американских законов в сфере противодействия отмыванию средств».Например, в январе 2017 года Deutsche Bank оштрафовали на $425 миллионов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. По версии американцев, в результате этих операций в 2011—2015 годах из России были выведены около $10 миллиардов.Судя по всему, в схеме этих операций были задействованы и латвийские банки. По крайней мере, финансовые аналитики к тому времени уже открыто писали о непропорционально больших долларовых транзакциях, проходящих через Ригу. К этим платежам приложил руку не только российский бизнес, но и компании многих стран СНГ.В интервью rus.db.lv инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис объяснил причину остановки долларовых платежей через Франкфурт: «Решение Deutsche Bank – следствие всех этих процессов (отмывания денег из СНГ – ред.). Усугубила также ситуацию история с Молдавией, когда выяснилось, что через латвийские банки прошел большой объем украденных денег. Фактически речь шла о грабеже банковской системы, который удался, в том числе и благодаря латвийским банкам».На этих печальных примерах сомнительность латвийских банков, как «Балтийского финансового центра», явила себя со всей очевидностью.Прошлогоднюю историю Риге удалось потихоньку спустить на тормозах. Однако претензии к латвийским банкам остались. В нынешнем феврале об этом самым драматичным способом напомнили американцы. Минфин США запретил всем финансовым учреждениям Соединённых Штатов открывать и вести корреспондентские счета со вторым по размеру среди латвийских банков – ABLV Bank.Банк фактически лишили доступа к финансовой системе США. Случилось это после совместного расследования американского Минфина и его финансовой полиции FinCEN. Как заявила заместитель министра финансов США Сигал Мэнделкер, «FinCEN обнаружила, что банк ABLV институционализировал отмывание денег, превратив его в основу своего банковского бизнеса. Незаконная финансовая деятельность банка включала транзакции для компаний и лиц, обозначенных ООН в качестве ответственных за участие в закупках или в экспорте баллистических ракет Северной Кореи».Иными словами, поводом для американских репрессий стал «корейский след» в платёжных операциях латвийского банка ABLV. Кроме этого опальный банк обвинили в «использовании в коррупционных целях миллиардов долларов». Помимо России ABLV уличили в незаконной деятельности, связанной с бизнесом Азербайджана и Украины, а также «транзакциях для коррумпированных политически значимых лиц».Случилось всё это 13 февраля. Спустя пять дней, в Риге по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере €100 тысяч арестовали руководителя Банка Латвии Илмара Римшевича. Римшевича вскоре выпустили под залог. Инициатор ареста – латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не уточнило при этом, как связано дело главы Центробанка с махинациями, выявленными американцами в ABLV.В прессе мелькнули было сообщения о вымогательстве взятки у акционеров Norvik Banka «неким чиновником в финансовом секторе страны», но их затмила другая новость. 26 февраля на внеочередном собрании акционеров (87% основного капитала банка принадлежит троим физическим лицам) было принято решение о самоликвидации ABLV Bank.Собрание, что называется, сделало хорошую мину при плохой игре. Оно не согласилось с обвинениями FinCEN и поручило ликвидаторам банка опровергнуть их. Этот пассаж из решения акционеров ABLV никого не ввёл в заблуждение. Всем стало ясно: над всеми латвийскими банками, увлёкшимися сомнительными финансовыми операциями, сгустились тучи.Тем, кто этого не понял, разъяснила прибывшая в начале марта в Ригу специальная миссия американского Минфина. Латвийцы выслушали заокеанских гостей, поколебались, но приняли трудное для себя решение. О нём в минувший вторник в передаче LNT «900 секунд» сказал руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш: «Латвийские банки в течение полугода должны прекратить работать с компаниями-пустышками неясного происхождения, которые часто используются в схемах отмывания денег».В оценке Путниньша, это примерно 35% вкладов в латвийском банковском секторе, плюс то, что приходится на транзакции фиктивных компаний. После такой экзекуции «в Латвии останется 3-4 работающих банка», – это прогноз уже упоминаемого здесь банкира Гирта Рунгайниса.Похоже, латвийская «банковская лавочка», именуемая в Риге как Балтийский мировой финансовый центр, превращается в обычный провинциальный банковский сектор, находящийся на обочине континента и движения капитала. Чуда не произошло. Финансовые амбиции Латвии не подкрепились силой её экономики и авторитетом государства. В избытке теперь только репутационные потери, с которыми Латвии жить дальше. Автор: Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 75 Источник Похожие новости Латвийский финансовый центр с криминальным душком Записки Колорадского Таракана. Они не голосуют, они крышу руками держат! Евросоюзу стало не до «брекзита»

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