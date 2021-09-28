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Латвийский фермер устроил яблочный "нацизм". ЕС молчит

28 сентября 2021, 22:20  •  94 • Политика
Латвийский фермер устроил яблочный "нацизм". Владелец хутора в Латвии Игорь Попович продемонстрировал новый урожай, выложив яблоки в виде свастики. ЕС пока молчит.
Фотографию яблочного "нацизма" выложила в соцсетях жительница латвийского города Малнава Инга Яуземе. На снимке изображены спелые яблоки на траве, которые образуют различные орнаменты. Прямо в центре можно заметить выложенную из плодов фигуру, которая является официальным символом нацистской Германии.
Отметим, что Латвия уже не первый раз попадается на свастике. В 2013 году Континентальная хоккейная лига оштрафовала рижский клуб "Динамо" за демонстрацию нацистской символики перед матчем.
Кроме того, в Риге регулярно проходят марши ветеранов латышской дивизии СС, куда входили латыши, сотрудничавшие с немецкими захватчиками.
Примечательно, что Латвия активно поддерживает Украину, власти которой тоже поддерживают местных националистов и считают героями коллаборантов, сотрудничавших с фашистами во времена Великой Отечественной войны.

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