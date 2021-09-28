Латвийский фермер устроил яблочный "нацизм". ЕС молчит

Латвийский фермер устроил яблочный "нацизм". Владелец хутора в Латвии Игорь Попович продемонстрировал новый урожай, выложив яблоки в виде свастики. ЕС пока молчит.

Фотографию яблочного "нацизма" выложила в соцсетях жительница латвийского города Малнава Инга Яуземе. На снимке изображены спелые яблоки на траве, которые образуют различные орнаменты. Прямо в центре можно заметить выложенную из плодов фигуру, которая является официальным символом нацистской Германии.

Отметим, что Латвия уже не первый раз попадается на свастике. В 2013 году Континентальная хоккейная лига оштрафовала рижский клуб "Динамо" за демонстрацию нацистской символики перед матчем.

Кроме того, в Риге регулярно проходят марши ветеранов латышской дивизии СС, куда входили латыши, сотрудничавшие с немецкими захватчиками.

Примечательно, что Латвия активно поддерживает Украину, власти которой тоже поддерживают местных националистов и считают героями коллаборантов, сотрудничавших с фашистами во времена Великой Отечественной войны.