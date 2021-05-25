Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашен...
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимает...
Главная / Политика

Латвийский депутат призвал взять сборную Белоруссии по хоккею в заложники

25 мая 2021, 18:15  •  100 • Политика
Фото: via www.imago-images.de/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Профессор академии художеств считает, что санкции против Минска ничего не изменят
Западная истерия вокруг истории с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием белорусского оппозиционера, одного из основателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича не утихает. С экстремистским предложением выступил депутат латвийского сейма, известный скульптор Айгарс Бикше на своей странице в "Фейсбук".
Представитель сферы культуры призвал власти страны взять в заложники национальную сборную Белоруссии по хоккею для обмена на политзаключенных. По его мнению, Минск демонстрирует абсолютное равнодушие к правам человека и международным отношениям.
"Есть предложение: Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает на латышскую границу в обмен на всех политзаключенных белорусского режима", – написал парламентарий.
Профессор Латвийской академии художеств считает, что Евросоюз получил "удар по лицу", поэтому должен проявить больше смелости. По мнению Бикше, введение санкций и замена флагов ничего не изменят.
Напомним, накануне мэр Риги Мартиньш Стакис в сопровождении главы МИД Латвии заменили флаг Белоруссии на площади, где установлены госсимволы стран-участниц чемпионата мира по хоккею, на знамя белорусской оппозиции. Позже стало известно, что также был заменен флаг РФ. Вместо триколора на флагштоке появилось знамя Олимпийского комитета России.
Реакция Минска последовала мгновенно – посла Латвии и всех дипломатов попросили восвояси убраться из Республики, Рига заявила, что в ответ вышлет все белорусское посольство.
Между тем, Международная федерация хоккея (IIHF) направила письмо в рижскую думу, в котором выражено неудовольствие действием мэра города. Глава IIHF Рене Фазель заявил, что Стакис использует ЧМ в качестве своей политической сцены, решив в дополнение к вчерашнему перформансу еще и снятьфлаг Международной хоккейной федерации в Риге из-за письма местным депутатам.
"Мы совершенно точно сохраним истинные цвета флага Белоруссии – красный и зеленый. Вчера флаг поменял мэр Риги, мы этого не можем принять... IIHF не может быть частью того, что происходит в Риге", – цитирует РИА "Новости" Фазеля.
Он добавил, что федерация ничего не может сделать в случае флагштока, который находится в общественном месте, но в пределах спортивных площадок истинный госсимвол белорусов будет сохранен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
25 мая 2021, 07:15
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после слов Маска о России
25 мая 2021, 05:25
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донбассе
25 мая 2021, 00:50
Эмигрант из Германии придумал, кто сдал Протасевича
25 мая 2021, 05:25
"Мы опасаемся": Nexta заставила работать на себя полицию Польши
25 мая 2021, 09:05
Такого ещё не было: Россия направила в Сирию трёх "всадников ядерного апокалипсиса"
25 мая 2021, 12:45
Запад всё проспит: Россия готовит Крым - 2
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2021, 05:00
Политолог определил главный просчёт США с майданом: "Крым не мог не уйти"
23 мая 2021, 18:35
Китайцы об ошибке Зеленского: "Киев потерпел ужасное поражение"
23 мая 2021, 05:45
Камалу Харрис поймали на оскорбительном жесте после рукопожатия с президентом
24 мая 2021, 02:50
Немецкий комик сказал правду о США и России, сорвав аплодисменты
22 мая 2021, 21:30
Власти Украины поставили ультиматум по водной блокаде Крыма
20 мая 2021, 12:40
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и Путина восхитила Рунет
22 мая 2021, 01:20
Резкое заявление Путина впечатлило болгар: "Ковбои сдали назад"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.