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Латвийский депутат научил власти, где и когда использовать "ненавистный русский"

28 августа 2020, 19:55  •  47 • В мире
Латвийский депутат Янис Урбанович раскритиковал власти из-за сложившейся ситуации в Рижском порту и заявил о необходимости вести переговоры, в том числе и на "ненавистном русском языке". В частности, подсказал, где и когда именно говорить по-русски.
Резкое снижение объёма переваленных грузов, в том числе в Рижском порту, вызвало критику главы фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Яниса Урбановича. На своей странице в Facebook он не постеснялся поддеть республиканское правительство.
В частности, досталось премьер-министру и министру сообщения. В их адрес депутат не удержался от иронии.
"Кому нужны грузы, доходы и рабочие места, которые могут появиться благодаря прагматичным отношениям с восточными соседями, если с западной стороны приближаются все те миллиарды, которые можно распилить и разделить?" - задался вопросом парламентарий.
А после указал на необходимость договариваться, причём в том числе и на "ненавистном русском", подсказав, где и когда именно использовать этот язык. Призвав "коалицию законности" взять на себя всю ответственность за развитие Рижского свободного порта, Урбанович подчеркнул, что "необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе на ненавистном русском языке!) и много работать". С этим он связывает благополучие Риги и выполнение властями социальных обязательств.
И тут же заметил, что "ни о чём подобном не слышно" - "ни в рабочей повестке правительства, ни в ходе предвыборных дебатов". Депутат предупредил, что если Рижский порт рухнет, то и сам город понесёт потери и убытки.
"Но что будет с Ригой? Откуда возьмутся все эти бесплатные обеды в школах и бесплатный проезд в общественном транспорте, все эти велодорожки, миллион деревьев, километры нового асфальта и иные обещанные блага, если порт такими темпами продолжит падение вниз? Ещё совсем недавно в Рижском свободном порту работали 200 предприятий, около 20 000 тысяч человек прямо или косвенно там работали, платили налоги с хороших зарплат - и всё это формировало доходы столичного бюджета. Сколько этих работников сейчас могут стать клиентами социальных служб, получателями пособий? - задаётся вопросом Урбанович. - Мы все знаем, что сначала в устье Даугавы возник порт, а только потом город, который назвали Ригой. Если порт рухнет, тогда и город пострадает".

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