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Латвийские будни: Medusa Project стала меньше зарабатывать, сократила штат и урезала расходы на €1,69 млн

06 октября 2020, 09:40  •  125 • В мире
Выручка компании Medusa Project SIA, управляющей изданием «Медуза» и принадлежащей Галине Тимченко, за год упала на четверть. К концу 2019-го у организации накопились долги по налогам на сумму €64 тыс., часть сотрудников сократили. Компании пришлось урезать расходы на €1,69 млн. Об этом свидетельствуют изученные RT данные отчётности Medusa Project, опубликованные летом 2020-го в латвийском реестре юрлиц Lursoft. При этом статус Тимченко в этих документах, по словам юриста, говорит о том, что она является резидентом Латвии и, по всей видимости, получила постоянный вид на жительство в стране.
 
© Wikimedia commons / РИА Новости
 

Базирующееся в Риге издание «Медуза» зарегистрировано в качестве СМИ, а управляет им Medusa Project SIA (аналог российского ООО) — по информации Lursoft, рекламное агентство. Именно реклама — основной вид деятельности этой организации.

  • © lursoft.lv

Согласно имеющимся данным, в 2019 году Medusa Project заработала €2,03 млн. Это примерно на €640 тыс. меньше, чем в 2018-м: тогда выручка равнялась €2,67 млн. Падение составило почти 24%.

При этом чистая прибыль компании выросла с €12 тыс. до €62 тыс. Таких показателей, вероятнее всего, удалось достичь за счёт урезания расходов. Так, если в 2018 году на обеспечение собственной деятельности, включая зарплаты, Medusa Project потратила €3,27 млн, то в 2019-м — вдвое меньше (€1,58 млн).

По документам, за минувший год Medusa Project уволила из штата четырёх человек: теперь там официально трудоустроены 30 сотрудников.

Компании удалось снизить долговую нагрузку. Всего по краткосрочным кредитам она теперь должна €2,37 млн вместо €2,86 млн по итогам 2018-го. При этом по состоянию на декабрь 2019 года у фирмы было €64 тыс. долгов по налогам.

Источники финансирования Medusa Project по-прежнему не афишируются издательством. Как ранее писал RT, «Медуза» получала гранты от партнёров фонда Джорджа Сороса. Поддержку изданию оказывали американская некоммерческая организация OAK Foundation и Шведское агентство по развитию международного сотрудничества (SIDA).

По данным реестра Lursoft, в 2019 году Medusa Project выиграла в Латвии один государственный тендер. Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) заплатило проекту Галины Тимченко €74,3 тыс. за рекламу путешествий в Латвию для русскоязычной аудитории, а также за продвижение контента государственного туристического портала.

После этого, в сентябре 2019 года, на «Медузе» вышло несколько публикаций о путешествиях в Латвию, помеченных как партнёрский материал. Ссылка в текстах ведёт на туристический сайт, указанный в документации тендера.

  • © lursoft.lv

«Истинным выгодополучателем» доходов Medusa Project SIA, по данным Lursoft, значится владелица компании Галина Тимченко. При этом в графах о её «государственной принадлежности» и постоянном месте жительства указана Латвия. У Тимченко также есть персональный код, который присваивается резидентам страны, рассказал RT латвийский присяжный адвокат Игорь Якушонок, который консультирует в том числе и по вопросам миграции.

Такая формулировка может означать, что Тимченко получила постоянный вид на жительство, пояснил специалист.

  • © lursoft.lv

Юрист напомнил, что в Латвии есть два типа паспортов — гражданина и так называемого негражданина. Последние обладают всеми правами, кроме избирательного. Однако в настоящее время, пояснил эксперт, паспорт негражданина получить уже невозможно.

«Также человек может иметь либо временный, либо постоянный вид на жительство. Поэтому вряд ли госпожа Тимченко получила гражданство либо паспорт негражданина, — говорит латвийский адвокат. — Поскольку ей присвоен персональный код, речь идёт, скорее всего, о получении постоянного вида на жительство».

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