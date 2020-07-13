Латвия зазывает к себе военных НАТО и готова за это платить

Страны Восточной Европы выстроились в очередь, приглашая американских военных

После того как президент США Дональд Трамп объявил о частичном выводе американских военных из Германии, в Восточной Европе выстроилась очередь из желающих разместить военный контингент США «на постой» в своей стране. Причём некоторые готовы даже заплатить за то, что чужая армия будет размещена на их территории – суверенной и независимой.

Первым о готовности принять американскую армию в своей стране заявил президент Польши Анджей Дуда. За ним с таким же предложением выступил и министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

«Мы считаем, что американское военное присутствие в Европе на самом деле должно быть увеличено, а не уменьшено, в связи с чем мы надеемся, что передислокация будет происходить не за счёт общего сокращения американского присутствия в Европе, ведь очень важно сохранять присутствие значительных сил США в непосредственной близости от восточной границы НАТО»,

– заявил Пабрикс.

Он предложил разместить дополнительные силы американской армии не только в Латвии и в Польше, но и во всех странах Северной Европы.

При этом Латвия готова даже заплатить за присутствие американских военных в своей стране.

По мнению главы Минобороны Латвии, Дональд Трамп хочет заставить европейские страны заботиться самим о своей безопасности, а «не только полагаться на поддержку союзников».

«Зелёный свет Польше уже получен, в ней будет увеличено присутствие Вооружённых сил США. Поэтому важно, чтобы общество и политики США понимали, что страны Балтии и Латвия готовы принять американские войска, так как это даст дополнительную безопасность региону и альянсу в целом. Мы готовы за это и платить, во-первых, показывая, что для защиты отдаём 2% от ВВП, во-вторых, что развиваем свою инфраструктуру. Кроме того, на базе в Адажи уже сейчас размещено около 1500 военнослужащих из девяти стран НАТО. Принимая часть находящихся в Германии американских войск, Латвия продемонстрирует поддержку США»,

– отметил глава Минобороны.

По его словам, Латвия открыта и для ротации, и для постоянного присутствия военных США на своей территории.

Ну а чтобы доказать свою преданность на деле, в Риге готовы устроить военные учения своих Национальных вооружённых сил (НВС) и ополчения «Земессардзе» совместно с НАТО прямо на улицах столицы.

«В этом году в сентябре – октябре определённо вы увидите очень большую активность в Риге. И это будет совсем иначе, чем в предыдущие годы – это будут боевые учения на столичных улицах. Все подобные манёвры проводятся совместно с зарубежными партнёрами, соответственно, силы союзников тоже примут участие в учениях в Риге»,

– заявил командующий НВС Леонид Калниньш, выступая в эфире программы Rīta panorāma («Утренняя панорама») «Латвийского телевидения».

Напомним, неделю назад на военной базе НАТО Адажи, которая расположена недалеко от Риги, состоялось торжественное открытие новых казарм. Этот масштабный проект был осуществлён с единственной целью – продемонстрировать, что в Латвии готовы обеспечить максимально комфортный приём силам НАТО.