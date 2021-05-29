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Латвия заявила о нежелании России пустить своего атташе
29 мая 2021, 17:35 • 264 • Политика
Ранее министр культуры Латвии заявлял о намерении сократить два поста атташе в России.
Россия снова отказалась выдавать визу новому атташе Латвии по культуре при латвийском посольстве в Москве Римантасу Винграсу. Об этом сообщили в МИД Латвии.
Ведомство заявило об этом на своем сайте, отметив, что теперь от их страны нет ни одного атташе по культуре в России.
Ранее сообщалось, что МИД Латвии планирует сократить две ставки атташе по культуре в России. Об этом утверждал министр культуры Симонас Кайрис, заявив, что сеть атташе неэффективно. Планировалось отказаться от такой должности в Калининграде и от должности атташе по культурному наследию при посольстве в Москве, оставив лишь одного сотрудника – Винграса
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