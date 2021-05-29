Латвия заявила о нежелании России пустить своего атташе

Ранее министр культуры Латвии заявлял о намерении сократить два поста атташе в России.

Россия снова отказалась выдавать визу новому атташе Латвии по культуре при латвийском посольстве в Москве Римантасу Винграсу. Об этом сообщили в МИД Латвии.

Ведомство заявило об этом на своем сайте, отметив, что теперь от их страны нет ни одного атташе по культуре в России.

Ранее сообщалось, что МИД Латвии планирует сократить две ставки атташе по культуре в России. Об этом утверждал министр культуры Симонас Кайрис, заявив, что сеть атташе неэффективно. Планировалось отказаться от такой должности в Калининграде и от должности атташе по культурному наследию при посольстве в Москве, оставив лишь одного сотрудника – Винграса