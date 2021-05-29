Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым"...
Главу МИД Германии возмутило "неприемлемое" решение Москвы
Главная / Политика

Латвия заявила о нежелании России пустить своего атташе

29 мая 2021, 17:35  •  264 • Политика
Ранее министр культуры Латвии заявлял о намерении сократить два поста атташе в России.
Россия снова отказалась выдавать визу новому атташе Латвии по культуре при латвийском посольстве в Москве Римантасу Винграсу. Об этом сообщили в МИД Латвии.
Ведомство заявило об этом на своем сайте, отметив, что теперь от их страны нет ни одного атташе по культуре в России.
Ранее сообщалось, что МИД Латвии планирует сократить две ставки атташе по культуре в России. Об этом утверждал министр культуры Симонас Кайрис, заявив, что сеть атташе неэффективно. Планировалось отказаться от такой должности в Калининграде и от должности атташе по культурному наследию при посольстве в Москве, оставив лишь одного сотрудника – Винграса

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



264
Источник
Похожие новости
29 мая 2021, 12:05
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
29 мая 2021, 02:00
В Минске ответили на недоумение Украины: "Чистой воды торговые переговоры"
29 мая 2021, 00:10
Переговоры Путина и Лукашенко завершились на шестом часу
29 мая 2021, 07:30
Поводом для решения Поклонской мог стать конфликт: "Решила уйти в сторону"
29 мая 2021, 00:10
"Она сама была не в курсе": Поклонскую могли "передвинуть" - политолог
29 мая 2021, 02:00
Новый газовый хаб России. "Пакистанский поток" отвязали от геополитики
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2021, 22:15
"Навальнятам" на заметку: План захвата основателя Nexta подсказал Киев
26 мая 2021, 03:25
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"
24 мая 2021, 00:05
Разгул украинской преступности в Европе
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
24 мая 2021, 04:40
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко
27 мая 2021, 06:00
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым" капитаном
23 мая 2021, 10:20
Роковая ночь для "Русской женщины": в Роттердаме прошел финал Евровидения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.