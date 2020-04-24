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Латвия запретила использовать советские символы
24 апреля 2020, 18:10 • 23 • Политика
Победителям Второй мировой войны со стороны СССР нельзя публично демонстрировать красные звезды и серпы с молотами
Сейм Латвии окончательно принял поправки к закону, который уравнивает Советский Союз и нацистскую Германию. Отныне в Республике нельзя носить военную форменную одежду с соответствующей атрибутикой. Об этом сообщает Baltnews в пятницу, 24 апреля.
Вместе с формой под запрет попала и вся военная символика, а именно погоны, кокарды, значки, нашивки. К свастике времен Третьего рейха приравняли советские серп и молот, красную звезду и гербы советских республик.
Также запрещен гимн и флаг СССР.
Исключением являются лишь мероприятия, связанные со съемками фильмов при получении специального разрешения от местных властей, отмечает издание.
Нарушителей закона будут карать штрафом в размере €350 для физлиц и €2900 для юридических лиц.
Показательно, что латышские депутаты, несмотря на эпидемию коронавируса, уделили время для этих поправок. Аккурат накануне 75-й годовщины великой Победы советской армии над немецко-фашистскими захватчиками. Напомним, в ходе боев за освобождение Латвии от германских нацистов погибли около 150 тыс солдат Красной армии.
Осталось понять, что будут делать латышские деятели, когда в официальных встречах или на спортивных состязаниях нужно будет проигрывать гимн России.
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