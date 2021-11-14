Латвия запретила георгиевскую ленту

Депутаты сейма видят в ней символ России

Латвия решила повторить весьма сомнительное «достижение» Украины и официально запретила георгиевскую ленту.

На прошедшей неделе Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки в законы «О безопасности на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях» и «О праздничных и памятных днях». Эти поправки и запрещают публичное использование георгиевской ленты на территории Латвии. В связи с тем, что в законе отсутствует описание георгиевской ленты, можно ожидать, что под запрет попадёт всё, где будут сочетаться чёрный и оранжевый цвета.

«Кому выгодно обострять и без того хрупкие межэтнические отношения в нашей республике? Многие латвийские русские могут воспринять этот законопроект как удар по своему национальному достоинству»,

– считает депутат от партии «Согласие» Николай Кабанов.

Он напомнил, что различные награды, связанные с именем Святого Георгия получали и латышские военные в XXVIII и XIX веках, что делает эту ленту историческим достоянием Латвии. И в контексте военной истории страны использование этой ленты вполне оправданно. Однако остальных депутатов сейма меньше всего интересовала история, они видят в георгиевской ленте только символ России и этого достаточно для запрета, уверен депутат Янис Иесалниекс.

Под запрет попала не только георгиевская лента.

«Запрещается использовать в том числе в стилизованном виде флаги бывшего СССР, бывших республик СССР и нацистской Германии, форменную одежду их вооружённых сил, органов правопорядка, георгиевскую ленту, советские символы – серп и молот вместе с пятиконечной звездой»,

– говорится в законе.

А в партии «Русский союз Латвии» уверены: власти делают всё для того, чтобы население страны побыстрей забыло, кто одержал победу над немецко-фашистскими захватчиками, кто стал победителем в той войне, чтобы внуки перестали гордиться своими дедами, своими предками.

«Мы хотим напомнить депутатам, что можно запретить ленточку, но никаким голосованием нельзя стереть память народа и заставить забыть историю!»

– заявили в партии «Русский союз Латвии». И пообещали искать справедливости в суде. Причём в партии не сомневаются, что суд встанет на сторону здравого смысла, особенно если это будет Европейский суд по правам человека – в Евросоюзе вряд ли поймут странный латышский запрет.