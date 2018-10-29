Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Бунт на корабле»: Эксперты прогнозируют битву за власть в России
Стали известны соперницы теннисистки Касаткиной на турнире в Чжухае
Сергей Переслегин. Киборги, роботы, виртуальность - что ждать в ближайшем будуще...
Европарламент поддержал терроризм (Руслан Осташко)
Главная / В мире

Латвия забыла о претензиях к России из-за Крымского моста

29 октября 2018, 22:09  •  213 • В мире
Компания, задействованная для возведения моста через Керченский пролив, была привлечена для работ в Риге.
Латвия не стала применять санкции в отношении российской компании «Гипростроймост», которая участвовала в строительстве Крымского моста. Как сообщает «Утро.ру», внесенная в санкционные списки США и Евросоюза за участие в строительстве переправы через Керченский пролив компания приступила к работам в Риге.
Отмечается, что двумя годами ранее фирма вместе с двумя латвийскими компаниями стала победителем тендера на проектирование путепровода между улицами Пиедруяс и Земгале гатве.
При этом в компании-партнере «Гипростроймоста» - Vektors T, - заявили, что в курсе ситуации, однако никаких спецпредписаний от местных властей и—за сотрудничества они не получали.
В Риге ситуацию с игнорирование ограничений объяснили тем, что контракт с «Гипростроймостом» был заключен до введения санкций против этой компании.
Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту запущено в мае 2018 года. В конце июля Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, принимавших участие в строительстве переправы на полуостров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

213
Источник
Похожие новости
29 октября 2018, 09:09
Слишком доброжелательна: Немецкие СМИ раскритиковали Меркель за рукопожатие с Путиным
29 октября 2018, 09:09
Римский клуб и Дональд Трамп
29 октября 2018, 02:39
«Курорты Крыма покоя не дают»: Американский самолет-разведчик исследовал Черноморское побережье

29 октября 2018, 15:39
Меркель собирает чемоданы
28 октября 2018, 23:24
"Побеждать только слабых противников": 35 лет назад США "победоносно" разгромили Гренаду
29 октября 2018, 22:09
Нездоровая гонка вооружений, ослабление государств: В России объяснили опасность Договора о запрещении ядерного оружия
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
23 октября 2018, 03:40
Свидомые облили ненавистью сбежавшую в Киев российскую либералку (Руслан Осташко)
26 октября 2018, 19:09
Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко
25 октября 2018, 17:24
В Кремле дали понять США: атаку российских военных в Сирии замолчать не удастся
28 октября 2018, 16:54
Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»
23 октября 2018, 16:24
«Мы надеялись найти Дашу живой»: в Чите задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы
28 октября 2018, 03:54
«Сибирское пальто» Путина заставило Меркель заговорить по-русски - видео
25 октября 2018, 17:24
Русские и иранцы терпят поражение в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.