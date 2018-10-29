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Латвия забыла о претензиях к России из-за Крымского моста
29 октября 2018, 22:09 • 213 • В мире
Компания, задействованная для возведения моста через Керченский пролив, была привлечена для работ в Риге.
Латвия не стала применять санкции в отношении российской компании «Гипростроймост», которая участвовала в строительстве Крымского моста. Как сообщает «Утро.ру», внесенная в санкционные списки США и Евросоюза за участие в строительстве переправы через Керченский пролив компания приступила к работам в Риге.
Отмечается, что двумя годами ранее фирма вместе с двумя латвийскими компаниями стала победителем тендера на проектирование путепровода между улицами Пиедруяс и Земгале гатве.
При этом в компании-партнере «Гипростроймоста» - Vektors T, - заявили, что в курсе ситуации, однако никаких спецпредписаний от местных властей и—за сотрудничества они не получали.
В Риге ситуацию с игнорирование ограничений объяснили тем, что контракт с «Гипростроймостом» был заключен до введения санкций против этой компании.
Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту запущено в мае 2018 года. В конце июля Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, принимавших участие в строительстве переправы на полуостров.
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