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Латвия забила тревогу, заметив российский корабль в Балтийском море

04 ноября 2018, 01:39  •  60 • Политика
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии опубликовали встревоженное сообщение, в котором было заявлено, что российский корабль поддержки подводной лодки СС-750 класса «Каштан» прошел вблизи территориальных вод страны.
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии были встревожены появлением очередного российского военного корабля неподалеку от своих берегов. Сообщается, что морское судно было обнаружено в эксклюзивной экономической зоне в 13 морских милях от собственных латвийских территориальных вод.
Российский корабль был замечен в данном регионе Балтийского моря 3 ноября. По своему типу судно представляло собой корабль поддержки подводной лодки СС-750 класса «Каштан».
Как уточняет издание «Утро.ру», хоть в прохождении российского судна по Балтийскому морю нет ничего необычного, в Латвии любят «считать» российские корабли.
Так, хоть официальных данных за 2017 и 2018 год еще не обнародовано, в 2016 году латвийские военные заявляли о том, что российские корабли приблизились к их территориальным водам 209 раз. Годом раньше, в 2015-м, — свыше 270 раз. В 2014 году — свыше 250.
LV ekskl. ekonom. zonā 13 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 03.11. identificēja Krievijas BS "KASHTAN" klases zemudens atbalsta kuģi "SS750"
— NBS (@Latvijas_armija) 3 ноября 2018 г.

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