Латвия забила тревогу, заметив российский корабль в Балтийском море

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии опубликовали встревоженное сообщение, в котором было заявлено, что российский корабль поддержки подводной лодки СС-750 класса «Каштан» прошел вблизи территориальных вод страны.

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии были встревожены появлением очередного российского военного корабля неподалеку от своих берегов. Сообщается, что морское судно было обнаружено в эксклюзивной экономической зоне в 13 морских милях от собственных латвийских территориальных вод.

Российский корабль был замечен в данном регионе Балтийского моря 3 ноября. По своему типу судно представляло собой корабль поддержки подводной лодки СС-750 класса «Каштан».

Как уточняет издание «Утро.ру», хоть в прохождении российского судна по Балтийскому морю нет ничего необычного, в Латвии любят «считать» российские корабли.

Так, хоть официальных данных за 2017 и 2018 год еще не обнародовано, в 2016 году латвийские военные заявляли о том, что российские корабли приблизились к их территориальным водам 209 раз. Годом раньше, в 2015-м, — свыше 270 раз. В 2014 году — свыше 250.