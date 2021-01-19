Латвия взяла пример с России: Сейм внёс поправку о семье и браке

"Государство защищает и поддерживает брак - союз между мужчиной и женщиной, семью, основанную на браке, кровном родстве или усыновлении, права родителей и ребёнка, включая право на рост", - так теперь звучит раздел 110 Конституции Латвии.

Ранее местный Сейм, по сути, взял пример с России и принял поправку в Конституцию, где обозначил семью, брак как "союз мужчины и женщины". В прошлом году, напомним, за аналогичную поправку проголосовали жители нашей страны.

Решение Сейма было неспроста. До этого Конституционный суд поддержал сторонников ЛГБТ, разрешив, по сути, однополых родителей, а от государства потребовав защиты и поддержки.

Однако государство поддерживать подобное отклонение от традиционных семейных ценностей, судя по принятой поправке, не намерено. Лидер Национального альянса Райвис Дзинтарс считает, что суд нарушил свои полномочия, создав "определение семьи, неприемлемое для широкой общественности Латвии".

Эксперт подчеркнул, что в республике придерживаются ценностей, которые были близки и священны и для нации, и для культуры на протяжении сотен лет.

"Одна из этих ценностей - понимание семьи, в основе которого лежат отец и мать - мужчина и женщина - и их дети", - подчеркнул Дзинтарс.

Напомним, учредитель Царьграда, замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев был одним из тех, кто предложил внести в список поправок в Конституцию указание о традиционных нравственных ценностях, о том, что семья - это союз мужчины и женщины, а дети - главное в семье. "Многодетность, преумножение семьи" как один из пунктов необходимых изменений также должен появиться в Конституции, убеждён он.

"Когда мы говорим о Конституции, мы должны понимать, что всё-таки взываем к опыту тех поколений, которые были до нас, и мы ответственны за будущее наших детей. Поэтому мы не должны записывать сиюминутные формулировки. Мы должны записывать то, что является нашим генетическим кодом, нашего народа", - подчёркивал в одном из эфиров замглавы ВРНС.

В деталях о поправках в Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывал здесь.