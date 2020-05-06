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Латвия выбивает деньги из ЕС жалобами на СССР
06 мая 2020, 17:10 • 99 • Политика
В России объяснили выпад прибалтийской республики против Москвы
Рига своими жалобами на притеснения Москвы в советские времена хочет выбить из Брюсселя больше денег после пандемии. Так политолог Юрий Светлов оценил высказывания руководителей Латвии, что республика, дескать, была вынуждена делиться своей прибылью с другими членами СССР.
"Латвия с разной степенью успешности торгует антисоветской и антироссийской риторикой", – отметил Светлов в эфире радио "Спутник". По его мнению, страны Прибалтики, Украина, Польша любят встать в "позу страдальца" и выпрашивать деньги у ЕС как пострадавшие от политики СССР. Сейчас это особенно актуально, поскольку на фоне пандемии Брюссель вынужден урезать дотации. И Рига решила напомнить о себе: "Мол, пожалеют, дадут денег побольше", – пояснил политолог.
Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Рига отдавала "в центр" 30 – 48% своего бюджета, передает телеканал "360". "Мы были донорами денег в СССР", – подчеркнул он.
Однако Борданс не сказал, сколько Латвия получала из общего бюджета, отметил сенатор Олег Морозов. Он напомнил, что "Прибалтика никогда не была обижена СССР" и всю инфраструктуру в Латвии возводили в советские годы буквально с нуля.
"И автомобильный завод, который появился в Латвии, – это тоже Советский Союз. И высокоразвитое сельское хозяйство – Советский Союз. Поэтому бросать камень в историю СССР – это плевать в свое отражение в зеркале", – приводит РИА ФАН комментарий Морозова.
Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР в 1940 году. Сейчас прибалтийские республики считают советские годы "оккупацией", запрещают советскую символику под страхом уголовного преследования. Местные жители отмечают, что власти используют эту тему в качестве отвлекающего маневра на фоне пандемии.
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