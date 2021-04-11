Латвия в борьбе со всем русским

И долго ещё будет так?

Латвийский сейм ослушался решений Конституционного суда Латвии, комитета министров Совета Европы и Венецианской комиссии. Все эти учреждения по искам местных правозащитников и политиков постановили, что Латвия не имеет права запрещать обучение на русском языке в коммерческих вузах. 8 апреля депутаты сейма утвердили поправки к закону о высшей школе, согласно которым в частных высших учебных заведениях преподавание на иных языках, кроме латвийского, дозволяется в объёме не более 20%. И языками обучения могут быть в этом случае только языки стран – членов ЕС.

Теперь русский язык – родной язык для 37% населения республики – в высшей школе Латвии запрещён.

Запрет введён в русле изживания в республике вообще всего русского. Запрету предшествовала борьба с российским телевидением, когда в конце 2019 года в Латвии запретили трансляцию телеканалов «Петербург. Пятый канал», «Дом кино», «Время: далёкое и близкое», «Бобёр», «Дом кино. Премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе». Все эти телеканалы входят в холдинг Юрия Ковальчука, который угодил под «крымские» санкции Евросоюза. Летом 2020 года в Латвии были запрещены RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Национальный совет Латвии по электронным СМИ объяснил запрет тем, что все эти структуры работают «под фактическим контролем Дмитрия Киселева, находящегося под санкциями ЕС».

«Из-за неясностей в праве представления каналов и беспокойства по поводу соблюдения режима санкций» с 1 февраля прекращена ретрансляция телеканалов «Первый Балтийский канал» (ПБК), «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и "Киномикс"», – заявил в январе 2021 года латвийский кабельный оператор Tet. «На замену» запрещённому предложены российский телеканал «Дождь» и украинский телеканал UATV (в Риге их рассматривают как идеологически тождественные). «С точки зрения безопасности информационной среды Латвии такое решение является похвальным, так как уменьшит объём российской пропаганды», – комментирует председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

4 февраля латвийский сейм принял поправки к «Закону о защищенных услугах», которыми вводятся штрафы за «нелегальный» просмотр спутниковых телеканалов. Разработчики поправок привели статистику, согласно которой в 2018 году услугами «нелегального» телевидения в Латвии пользовались 62 тысячи домохозяйств. 8 февраля тот же NEPLP на год запретил трансляцию «Россия РТР» из-за того, что в передаче «60 минут» Украину назвали террористическим государством, а бывшего президента Порошенко – террористом. 9 февраля запретили ретрансляцию сразу шестнадцати российских каналов: REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, NTV Serial («НТВ Сериал»), NTV Stilj («НТВ Стиль»), «НТВ право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерии», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», BOX TV и HD Life.

Наконец, 31 марта Национальный совет по электронным СМИ Латвии заблокировал доступ к сайтам «RT на русском», ntv.ru, rus24.ru и teledays.net, позволявшим смотреть российское ТВ в Интернете. «Это первый случай, когда запрещена не только ретрансляция канала, но и возможность посетить его веб-страницу в Латвии», – прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Однако беззубые комментарии со Смоленской площади расширению запретов на всё русское в Латвии не мешают.

После этого NEPLP разослал латвийским провайдерам требование блокировать российские СМИ. Председатель правления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Илмарс Мулс назвал такое требование «цензурой в чистом виде». Конечно. Кто бы сомневался. А то, что цензура в Латвии запрещена её конституцией, значения не имеет.

Вяло сопротивляющихся латвийских провайдеров дожмут, а пока дожимают русских журналистов. Их семь человек. Им вменяют 84-ю статью УК Латвии «о нарушении санкций Евросоюза». За это могут дать от 4 до 8 лет лишения свободы. Среди обвиняемых публицист Андрей Солопенко, журналист Алла Березовская, общественник Владимир Линдерман; вина их в том, что они публиковались в «Спутнике Латвия», входящим в холдинг «Россия сегодня» и связанным с ним изданием Baltnews.lv. Писали, естественно, на русском языке. А режиссер Андрей Яковлев снимал фильмы о советских подразделениях, освобождавших Латвию в годы Великой Отечественной войны. Их обвинили в том, что они нарушили санкции, введенные Латвией против генерального директора «России сегодня» Дмитрия Киселева. У всех семерых провели обыски, изъяли компьютеры и банковские карты, заставили дать подписку о невыезде.

Для существующего в Латвии режима преследование русского языка или запрет на празднование российских праздников – одна из основ официальной идеологии. В недавно опубликованом годовом отчёте Службы государственной безопасности Латвии говорится, например, о том, что акция посольства РФ «Мы помним», приуроченная к «так называемому Дню Победы», несет угрозу безопасности латвийского государства.

Ярким проявлением этого болезненного комплекса стала реакция бывшего заместителя председателя правительственной комиссии по изучению КГБ Латвии Кристины Яриновска: она зарегистрировалась на вакцинацию в Латгалии, а ей пришел ответ на русском языке. Дама забеспокоилась и обратилась к министру обороны Латвии: «Господин Пабрикс, пожалуйста, скажите, в Латгалии наша власть в полной мере или же вооруженные силы России в некоторых местах перешли границу?»

Латвийский правящий класс коллективно болен, а страдают от этого русские в Латвии. И долго ещё будет так?