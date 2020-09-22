Латвия убивает свою экономику в угоду геополитике

Тысячи уволенных латышей могут гордиться – их уволили во имя борьбы за демократию

«Объёмы грузоперевозок по латвийской железной дороге за восемь месяцев текущего года сократились на 45,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года»,

– сообщает The Baltic Course со ссылкой на данные Министерства сообщения Латвии.

Глава компании «Латвийские железные дороги» (ЛЖД) Марис Клейнбергс считает, что прежние объёмы грузоперевозок уже не восстановить. Главной же причиной падения грузооборота он называет перенаправление российских грузов (70% от всего объёма) в собственные порты.

«Спад объёма грузоперевозок произошёл по нескольким причинам, но главная заключается в том, что всё больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги. В этом году мы планируем перевезти 25 млн тонн грузов, это примерно вдвое меньше по сравнению с предыдущим годом. В ближайшие годы мы планируем небольшой рост. Но он действительно небольшой, я не вижу возможности заместить объёмы грузов из России, которые мы потеряли»,

– объяснил Клейнбергс причины катастрофы.

А ведь не прошло и месяца с тех пор, как у Риги появился шанс спасти свою экономику – после обещания президента Беларуси Александра Лукашенко перенаправить из Литвы белорусский транзит, принять этот транзит могли бы порты Риги, Вентспилса и Лиепаи.

Однако Латвия предпочла не предпринимать ничего для спасения своей экономики в угоду геополитическим интересам. В результате – ЛЖД сегодня массово увольняет сотрудников и готовится продавать рельсы.

В портах дела обстоят не лучше – перевалка российского угля упала на 77,3%. Впрочем, министр сообщения Латвии Талис Линкайтс считает, что назвать это следует «новой нормальностью» и привыкать как-то «к жизни без российского транзита».

«Если посмотреть на карту, то увидим, что мы не находимся на пути движения этих грузов в Европу. В основном они идут через Беларусь и Польшу, нет логики в том, чтобы они шли напрямую через Латвию. Мы работаем над тем, чтобы отдельные составы грузов шли в Латвию, но если посмотреть на статистику, они никак не могут компенсировать то большое количество грузов, которое шло из России»,

– констатировал Линкайтс ещё до событий в Беларуси.

«И вот он – подарок судьбы! Лукашенко заявил о намерении отобрать у Клайпедского порта белорусский транзит. Рига, Вентспилс и Лиепая – первые претенденты на замену Клайпеды. С точки зрения логистики они имеют объективные преимущества перед портом Усть-Луга в Ленинградской области. Как в этой ситуации должна вести себя официальная Рига? Ей нужно просто молчать. Вместо этого Латвия ввела персональные санкции против 30 белорусских чиновников, поддержала литовский бойкот БелАЭС и демонстративно пытается лишить Беларусь чемпионата мира по хоккею, который Минск и Рига должны совместно провести в 2021 году»,

– комментирует ситуацию интернет-издание RuBaltic.

А Министерство экономики начинает переманивать белорусских предпринимателей. Итог понятен и предсказуем – латышские порты и латышские железные дороги останутся без работы и без денег.

Тысячи уволенных работников ЛЖД и портов Латвии могут гордиться – их уволили во имя демократии.