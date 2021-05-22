Латвия строила памятники «оккупации» на деньги для ядерного реактора

Заброшенный ядерный ректор уже представляет угрозу окружающей среде

Шестьдесят лет назад Советский Союз построил в Саласпилсе исследовательский ядерный реактор, который был уникальным объектом, единственным в своём роде на территории Прибалтийских республик, куда приезжали для участия в исследованиях сотрудники западных научных центров. Получив независимость, Латвия не смогла обслуживать уникальный ядерный объект, власти пришли к выводу, что его содержание обходится слишком дорого, и в 1995 году Кабмин вынес решение – реактор закрыть, исследовательский центр ликвидировать. В течение девяти лет разрабатывалась «концепция снятия реактора с эксплуатации», однако осуществить на практике эту «концепцию» не удалось до сегодняшнего дня, хотя на протяжении пяти последних лет из государственного бюджета ежегодно выделялись финансы на осуществление этого плана, всего было выделено 9,6 млн евро.

Сегодня в Латвии решили вспомнить об этом и проверить, на что были потрачены миллионы.

Результат финансовой ревизии Государственного контроля под руководством Роланда Ирклиса показал – по назначению было потрачено 16,5 тысяч евро, на содержание самого реактора и расположенного тут же могильника ядерных отходов потрачено ещё 1,9 млн евро, на счетах Латвийского центра окружающей среды осталось 3,5 млн из выделенных средств. Комиссия Госконтроля стала искать, на что же были потрачены 4,2 млн евро.

Как оказалось, деньги тратили широко – на все мероприятия, которые проводило Министерство по охране окружающей среды. На эти миллионы снимались даже фильмы и финансировались программы по возвращению на родину латышских трудовых мигрантов. А в 2019 году Министерство по охране окружающей среды выделило 63% полученных на ядерный реактор денег на «новые политические инициативы и неотложные мероприятия». Речь идёт о строительстве мемориала памяти «жертв советской оккупации».

Между тем заброшенный ядерный ректор начал представлять серьёзную угрозу окружающей среде. Но об этом не кричат на каждом углу, как о Белорусской АЭС. А Литва, раздающая своему населению таблетки йода на случай аварии на БелАЭС и постоянно устраивающая истерики по поводу того, как ей страшно жить рядом с работающей атомной станцией, старательно не замечает реальной угрозы у себя под боком. Об опасности говорят только специалисты.

«Мероприятия по ликвидации реактора уже пятый год подряд откладываются, а выделенные на них средства перераспределяются на совершенно другие цели, хотя уже пять с половиной лет назад на территории Саласпилсского реактора констатировали утечку радиоактивной воды в окружающую среду, и риск ухудшения окружающей среды остаётся до сих пор. Трудно найти объяснения для таких действий, и приходится надеяться, что мы тем самым не придём к крупномасштабной экологической катастрофе, за ликвидацию последствий которой, возможно, придётся платить уже намного больше»,

– предупреждает государственный контролёр Элита Круминя.

Утечка радиоактивной воды произошла ещё в конце 2014 года, однако проблема до сих пор полностью не решена – на это нет денег, ведь в стране нужно построить ещё не один мемориал жертвам «советской оккупации».