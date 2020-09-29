Латвия: с русскими нельзя говорить по-русски?

«Говорить с русскими по-русски – это унижение для латыша»

В Латвии очередной скандал, связанный с русским языком: депутат Рижской думы от партии «Прогрессивные», получивших большинство в думе, Антонина Ненашева в беседе с журналистами признала важную роль русского языка в стране. И посоветовала разговаривать с русскими по-русски, добавив: а с англичанами – по-английски. Но англичане не спасли.

Некоторые латышские политики посчитали, что говорить с русскими по-русски – это настоящее унижение для латыша.

А депутат Сейма Латвии Атис Лейиньш вдруг осознал, почему Латвию до сих пор не воспринимают как страну Евросоюза и НАТО.

«Это говорит руководитель партии, а не рядовой член. Означает ли это, что «Прогрессивные» хотят продолжать поддерживавшуюся Нилом Ушаковым практику, когда с русскими говорят только по-русски? Конечно, политик оговорилась, что это относится также к английскому языку. Но мы ведь здесь не говорим о туристах! Никто не сказал, что туристам в Риге нужно говорить по-латышски; но другое дело в масштабе исполнительной власти столицы продолжать политику русификации СССР, хотя мы уже 30 лет как свободны»,

– негодовал депутат сейма от партии «Новое единство», гражданин Латвии и США Лейиньш в интервью изданию Latvijas Avīze.

По его мнению, нельзя унижаться до такой степени, чтобы говорить с русскими по-русски, потому что русификация пагубно влияет на самих латышей.

«Почему у нас до сих пор осталось в привычке такое унижение? В результате нас по-прежнему не считают государством Европейского союза и НАТО, ибо очевидно на уровне ДНК не смогли порвать связи с советским прошлым»,

– уверен депутат.

Он также обвинил рижан в том, что они сами говорят с русскими по-русски, потому что хорошо знают язык и им это сделать не сложно. И как результат такого «недостойного» поведения самих латышей – Латвию в Евросоюзе воспринимают как российскую губернию.

Между тем корреспонденты телеканала RigaTV24 вышли на улицы Риги и задали прохожим вопрос: смотрят ли они русскоязычные телеканалы. И большинство рижан ответили утвердительно.

«Если говорить о красивых концертах, то это точно русские каналы. Информационных каналов у них тоже хватает. При этом я и на английском, и на немецком смотрю. Так что, для меня это не проблема»,

– сказал Ивар Калвиньш, известный латышский химик, директор Института органического синтеза.

Больше половины респондентов ответили, что владеют русским языком так же хорошо, как и латышским, поэтому с удовольствием смотрят русскоязычные телеканалы. И лишь одна девушка заявила, что осознанно не смотри русскоязычные телеканалы, чтобы не слушать дезинформацию и не стать жертвой «русской пропаганды».

Похоже, подавляющее большинство граждан Латвии не чувствуют унижения от того, что владеют русским языком так же хорошо, как и латышским. При этом для 40% населения русский язык является родным.

Тем не менее в Центр госязыка Латвии регулярно приходят жалобы от защитников латышского языка – на политиков, журналистов, бизнесменов, которые «злоупотребляют» русским языком. И даже на детские площадки, на которых дети общаются по-русски.