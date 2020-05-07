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Латвия решила "выставить счёт" русским за "донорство"
07 мая 2020, 02:10 • 63 • В мире
Латвия пытается "выставить счёт" русским за время "советской оккупации". Власти страны заявили, что во времена СССР отдавали в общий бюджет большие суммы - до 48% своих доходов. Правда, сколько получали обратно, не уточняют.
Латвия подсчитывает "ущерб", который страна понесла во времена Советского Союза. На работу комиссии, которая будет заниматься подсчётами, выделяются огромные суммы. В этом году 35 770 евро, столько же и в 2019 году. Члены комиссии должны будут проанализировать бюджет республики с 1946 до 1960 года. А также изучить документы и собрать свидетельства очевидцев.
Ранее министр юстиции Янис Борданс говорил, что Латвия отдавала 48% своих доходов в "общий котёл". Борданс заявил, что страна была "донором денег в СССР". Правда, сколько республика получала, он не уточнил.
До этого глава МИД России Сергей Лавров уже отвечал на эти претензии. Он говорил, что их могут предъявлять лишь "больные люди с уже неисправимой психикой". А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что наша страна не собирается выплачивать никакие компенсации. Он напоминал властям Латвии о том вкладе, который был внесен в инфраструктуру и экономику страны.
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