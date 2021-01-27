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Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна

27 января 2021, 02:10  •  108 • В мире
Компания Latvijas dzelzceļš постепенно продаёт своё имущество – заместить российские грузы нечем
Компания Latvijas dzelzceļš («Латвийская железная дорога») объявила о проведении аукциона, на котором намерена продать тонны рельс, ставших ненужными после сокращения грузоперевозок из России и Белоруссии.
Аукцион будет продолжаться четыре месяца (февраль – май), за это время Latvijas dzelzceļš выставит на продажу 4300 тонн металлолома по начальной цене в 230 евро за тонну, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis, которое так и пишет: «объект аукциона – железная дорога, бывшая в употреблении».
В качестве металлолома будут предложены рельсы различной длины и их крепления, детали подвижного состава, железнодорожные стрелки и узлы.
Это далеко не первый случай, когда имущество Latvijas dzelzceļš уходит с молотка: в декабре было продано 22 транспортных средства (тракторы, МАЗы, ЗиЛы, легковые автомобили, принадлежащие компании), а ещё раньше – локомотивы и вагоны, теперь дошла очередь и до рельс. Избавляется компания не только от активов, но и от работников: в конце прошлого года было уволено 1500 сотрудников, что составляет четверть всех работников Latvijas dzelzceļš, однако это лишь начало – увольнения будут продолжаться.
Причина такого катастрофического положения в сокращении объёма грузоперевозок из России и Белоруссии, возместить которые невозможно – Латвия потеряла 60% грузоперевозок за последние несколько лет и только за последний год – 42%.
По словам главы Latvijas Vēstnesis Мариса Клейнбергса, заместить потерянные объёмы российских грузов нечем, ведь они составляли 70% общего грузооборота. Сегодня все они идут через порт Усть-Луга Ленинградской области – Россия максимально задействовала все свои возможности на Балтике.
И хотя морозная зима поспособствовала увеличению грузооборота из-за подвоза угля к электростанциям, однако, явление это временное, и спасти компании точно не сможет, отметил Клейнбергс.
И ещё одна причина того, что Латвийская железная дорога оказалась на грани банкротства – европейские санкции в отношении России. Ранее Латвия всегда закупала дизельные поезда в России, сегодня же она не может ничего покупать в России – санкции запрещают, а железнодорожный парк Latvijas dzelzceļš давно уже требует обновления.
Рига, вполне успешно справившись с уничтожением своего прошлого, приступила к распродаже настоящего, рискуя остаться без будущего.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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