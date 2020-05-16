Латвия пытается ликвидировать русскоязычные детские сады

Власти забывают о том, что 40% населения страны говорят на русском языке

Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании, согласно которым «все муниципальные дошкольные образовательные учреждения Латвии обязаны обеспечивать обучение на государственном языке». Кроме того, в детских садах будут оказывать поддержку детям, которые ходят в латышские группы и для которых латышский язык не является родным.

Национальное объединение, депутаты которого и были инициаторами поправок, ликуют и празднуют победу.

Лидер националистов Райвис Дзинтарс уже заявил, что «в Латвии закончена эра угнетения латышского языка в детских садах, теперь в стране не останется детских садов, в которых с детьми будут общаться только на русском языке».

При этом националистов не особо смущает тот факт, что для 40% граждан (и неграждан) Латвии русский язык является родным.

Общественный активист движения по защите образования на русском языке Дэги Караев уверен, что через три года в Латвии не останется русскоязычных детских садов.

«Не удивляйся, впрочем, что скоро не будет русских титров в кино, ограничат число телеканалов, а там и трафик резать начнут. Потому что они это могут, если никто не встаёт на защиту русского языка»,

– написал он в социальной сети Facebook.

Однако, по мнению Инны Дьери, члена оппозиционной партии «Русский союз Латвии», их борьба не прошла бесследно, им удалось смягчить последствия поправок в закон. Теперь во всех русскоязычных детских садах обязательным будет получать лицензию на открытие латышской группы, но саму группу открывать не обязательно, только если наберётся достаточное количество желающих.

«Даже глава Нацблока Райвис Дзинтарс назвал нас, родителей-активистов, «агрессивной организацией». Это комплимент, мы – сила!»

– уверена Инна Дьери.

Глава Русского общества в Латвии Татьяна Фаворская не сомневается в том, что, ограничивая употребление русского языка в дошкольных учреждениях, власти Латвии «делают контрольный выстрел в русскую общину, ставя её перед необходимостью ассимиляции».

Принятые поправки к закону должны вступить в силу до начала следующего года. В Латвии проходит реформа образования, которая предусматривает перевод на латышский язык обучения всего среднего образования уже к сентябрю 2021 года.