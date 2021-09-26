Латвия пугает ООН Белоруссией, а себя – Союзным государством

«Учебная стрельба» в городах – следствие антироссийской истерии

На этой неделе Латвия пугала международную общественность Белоруссией и Союзным государством. Так, президент Латвии Эгил Левитс на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гуттеришем «обратил внимание на миграционную гибридную атаку со стороны Беларуси и призвал ООН активно вмешаться в ситуацию», – пишет портал DELFI.

Вместе с главами других стран Балтии Левитс говорил о роли ООН «в урегулировании конфликтов в Белоруссии, Украине, Грузии и Молдове и необходимость реагировать на изменения климата». То есть, прибалтийских президентов больше интересует состояние дел в других странах и возможности вмешиваться в их внутреннюю политику, чем в своих собственных – и это продолжается уже давно.

А министра обороны Латвии крайне беспокоит усиление интеграции Белоруссии и России. По его мнению, она «снижает способность Латвии быстро реагировать на потенциальные угрозы».

«Беларусь прекратит существовать как независимое государство, в первую очередь, в военной сфере. Для нас это означает, что наши способности реагировать на потенциальные угрозы станут намного меньше, потому что вся территория будет интегрирована в одну командную структуру»,

– заявил Артис Пабрикс.

На самом деле углубление интеграции России и Белоруссии не предполагает утраты независимости членов Союзного государства, однако министр обороны Латвии намеренно сгущает краски – ему категорически не нравится, что за Белоруссией стоит военная мощь России, что продемонстрировали недавние учения «Запад – 2021». А вот военные учения в центре Риги, Елгаве, Резекне, Кулдиге, Даугавпилсе, Вентспилсе в рамках маневров Namejs 2021 – это нормально, ведь по их задумке Латвия вместе с другими странами НАТО отражает атаку России на прибалтийские страны и переходит в контрнаступление.

Министерство обороны вынуждено было принести извинения за учения со стрельбой на улицах Риги

«Армии не требуется защищать полигоны, она должна уметь оборонять города и людей. Учимся правильно реагировать на гибридные атаки, если, например, в городской среде появятся "зелёные человечки"», – фантазирует министр. Однако «учебная стрельба» в латвийских городах – это уже не фантазии, а безумие, порождённое артироссийской истерией.