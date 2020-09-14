Латвия просит увеличить контингент НАТО в стране

Присутствие одного батальона НАТО в Латвии считают недостаточным

Латвия продолжает зазывать на свою территорию американских военных, мечтая разместить их у себя, как и в Польше, на постоянной основе. Однако для этого иностранным военным необходимо обеспечить достаточно комфортные условия. Тем не менее, министр обороны Латвии Артис Пабрикс надеется, что переговоры, которые будут долгими и трудными, в конце концов, увенчаются успехом.

«НАТО понимает наши просьбы, наше беспокойство, но это, ни в коей мере, не снимает с нас необходимости максимально подготовить собственные вооружённые силы и армию. Есть многие вещи, которые нам нужно сделать самим. И только выполнив их, мы можем рассчитывать на большую поддержку со стороны союзников»,

– заявил Пабрикс в эфире передачи Krustpunktā («Перекресток») на Latvijas Radio.

Он напомнил, что его просьба была озвучена ещё до обострения ситуации в Белоруссии в связи с тем, что за последние десять лет российские вооружённые силы нарастили свой потенциал, что пугает «маленькую Латвию», которая мечтает гарантировать безопасность всем своим гражданам, как это гарантируется, например, гражданам Германии или Италии. Однако Пабрикс понимает, что Вооружённые силы Латвии не в состоянии это сделать, поэтому и настаивает на постоянном присутствии американских военных, причём в большом количестве.

Напомним, Соединённые Штаты планируют вывести из Германии 11 900 солдат, из которых 6500 вернутся на родину, а 5400 будут размещены в других странах Европы. Президент США Дональд Трамп объявил, что часть военных, возможно, переведут в Италию, часть – в Польшу и в Прибалтику, «если будут достигнуты соответствующие договорённости».

По мнению заместителя директора Института внешней политики Латвии Карлиса Буковскиса, решение Вашингтона логично и понятно. Сегодня Германия находится в центре Европы, и нет никакой угрозы её безопасности.

«Германия находится в центре Европы, а на рубеже с «советским миром» оказались уже другие страны. И Польша – самая большая из них. Если всё резюмировать, то Европа не становится менее защищённой. Американцы остаются в Европе, они не переезжают. Было бы намного хуже, если бы они сказали, что всё, никуда никого перебрасывать не будем, всех возвращаем назад. Что, кстати, тоже соответствует одной из позиций Трампа. Вопрос базы и расходов американских солдат в Германии – это немного другое. Но с точки зрения геополитической стабильности это решение очень даже логично»,

– считает Карлис Буковскис.

Сегодня в трёх странах Балтии находится по одному международному батальону НАТО, в каждом – чуть больше тысячи человек. Кроме того, в Прибалтику постоянно прибывают американские военные для проведения манёвров, после которых уезжают. В Латвии (и не только в Латвии) считают такое присутствие иностранных военных недостаточным. При этом в альянсе согласны разместить на территории стран Балтии большее количество военных, но при одном условии – для них должны быть созданы комфортные условия по американским стандартам. Вот и приходится Латвии тратить на военных чужой армии больше, чем на своих пенсионеров. Согласно Докладу Еврокомиссии, латвийские пенсионеры – одни из самых нищих в Евросоюзе.