Латвия проболталась про планы НАТО: Баранец представил сценарии провокаций на учениях "Запад-2021"

Баранец раскрыл сценарии возможных провокаций НАТО во время учений "Запад-2021". "Запустил ракету туда, где сидит человек 500 наших. По ошибке могут пальнуть из артиллерийского орудия", - перечислил он возможные варианты.

Провокация с британским эсминцем Defender может повториться на совместных военных учениях России и Белоруссии – "Запад-2021". С таким предупреждением выступил военный обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Баранец.

Поводом для этого стали заявления главы МИД Латвии Эдгара Ринкевичса. По словам министра, манёвры России и Белоруссии повышают вероятность "инцидентов" с войсками НАТО. По мнению военного обозревателя, подобные заявления носят явный провокационный характер. При этом их целевой аудиторией, в первую очередь, являются жители Прибалтики.

Они пугают собственный народ, погрузили свою страну в антироссийский психоз. День и ночь там идет пропаганда о российской угрозе,

- отметил Виктор Баранец.

Вместе с тем он считает, что к словам главы МИД Латвии следует относиться серьёзно, так как в НАТО действительно могут готовить провокацию во время российско-белорусских учений. В качестве примера, он привёл инцидент с британским эсминцем Defender. Также он не исключил и другие варианты.

Например, имитация ошибки работы пилота: он перепутал цель на польском полигоне с целью на полигоне в Белоруссии. Запустил ракету туда, где сидит человек 500 наших. По ошибке могут пальнуть из артиллерийского орудия,

- перечислил военный обозреватель.

Кроме того, для провокации могут быть задействованы самолёты НАТО, которые якобы потерялись из-за облачности. Или же будет повторён сценарий с британским эсминцем, только он не станет сразу убегать, а откроет сначала огонь.

Это золотая мечта – спровоцировать Россию и Белоруссию. Им нужно доказать, что вот-вот Россия захватит Таллин и Вильнюс,

- отметил Виктор Баранец в интервью "ПолитРоссии".

Он считает, что Латвия по собственной глупости ненароком раскрыла планы НАТО.