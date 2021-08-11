Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Органи...
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
Главная / Политика

Латвия проболталась про планы НАТО: Баранец представил сценарии провокаций на учениях "Запад-2021"

11 августа 2021, 18:15  •  128 • Политика
Баранец раскрыл сценарии возможных провокаций НАТО во время учений "Запад-2021". "Запустил ракету туда, где сидит человек 500 наших. По ошибке могут пальнуть из артиллерийского орудия", - перечислил он возможные варианты.
Провокация с британским эсминцем Defender может повториться на совместных военных учениях России и Белоруссии – "Запад-2021". С таким предупреждением выступил военный обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Баранец.
Поводом для этого стали заявления главы МИД Латвии Эдгара Ринкевичса. По словам министра, манёвры России и Белоруссии повышают вероятность "инцидентов" с войсками НАТО. По мнению военного обозревателя, подобные заявления носят явный провокационный характер. При этом их целевой аудиторией, в первую очередь, являются жители Прибалтики.
Они пугают собственный народ, погрузили свою страну в антироссийский психоз. День и ночь там идет пропаганда о российской угрозе,
- отметил Виктор Баранец.
Вместе с тем он считает, что к словам главы МИД Латвии следует относиться серьёзно, так как в НАТО действительно могут готовить провокацию во время российско-белорусских учений. В качестве примера, он привёл инцидент с британским эсминцем Defender. Также он не исключил и другие варианты.
Например, имитация ошибки работы пилота: он перепутал цель на польском полигоне с целью на полигоне в Белоруссии. Запустил ракету туда, где сидит человек 500 наших. По ошибке могут пальнуть из артиллерийского орудия,
- перечислил военный обозреватель.
Кроме того, для провокации могут быть задействованы самолёты НАТО, которые якобы потерялись из-за облачности. Или же будет повторён сценарий с британским эсминцем, только он не станет сразу убегать, а откроет сначала огонь.
Это золотая мечта – спровоцировать Россию и Белоруссию. Им нужно доказать, что вот-вот Россия захватит Таллин и Вильнюс,
- отметил Виктор Баранец в интервью "ПолитРоссии".
Он считает, что Латвия по собственной глупости ненароком раскрыла планы НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





128
Источник
Похожие новости
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наговорил
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантастика
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
11 августа 2021, 08:10
Источник рассказал об испытаниях "золотого оружия" России
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - по...
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организатор...
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наго...
11 августа 2021, 10:00
Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантасти...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2021, 07:10
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
07 августа 2021, 21:40
Художественное свинство: наших гимнасток лишили золота
08 августа 2021, 23:20
Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор"
05 августа 2021, 15:35
"Вовчик, ша!": Сатановский задал Зеленскому 7 неудобных вопросов о русских в Донбассе
10 августа 2021, 01:55
В офисе Зеленского раскрыли его реакцию на слова Лукашенко
06 августа 2021, 23:40
Жириновский подсказал Белоруссии план мести Польше и Литве
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.