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Латвия проболталась про планы НАТО: Баранец представил сценарии провокаций на учениях "Запад-2021"
11 августа 2021, 18:15 • 128 • Политика
Баранец раскрыл сценарии возможных провокаций НАТО во время учений "Запад-2021". "Запустил ракету туда, где сидит человек 500 наших. По ошибке могут пальнуть из артиллерийского орудия", - перечислил он возможные варианты.
Провокация с британским эсминцем Defender может повториться на совместных военных учениях России и Белоруссии – "Запад-2021". С таким предупреждением выступил военный обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Баранец.
Поводом для этого стали заявления главы МИД Латвии Эдгара Ринкевичса. По словам министра, манёвры России и Белоруссии повышают вероятность "инцидентов" с войсками НАТО. По мнению военного обозревателя, подобные заявления носят явный провокационный характер. При этом их целевой аудиторией, в первую очередь, являются жители Прибалтики.
- отметил Виктор Баранец.
Вместе с тем он считает, что к словам главы МИД Латвии следует относиться серьёзно, так как в НАТО действительно могут готовить провокацию во время российско-белорусских учений. В качестве примера, он привёл инцидент с британским эсминцем Defender. Также он не исключил и другие варианты.
- перечислил военный обозреватель.
Кроме того, для провокации могут быть задействованы самолёты НАТО, которые якобы потерялись из-за облачности. Или же будет повторён сценарий с британским эсминцем, только он не станет сразу убегать, а откроет сначала огонь.
- отметил Виктор Баранец в интервью "ПолитРоссии".
Он считает, что Латвия по собственной глупости ненароком раскрыла планы НАТО.
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