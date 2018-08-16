Латвия призвала Британию начать бояться «агрессивной политики России»

В последние годы внешняя политика России стала «более агрессивной и напористой». Об этом заявил в интервью Четвертому радиоканалу ВВС глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в ходе встречи с главой британского МИД Джереми Хантом, который прибыл в Ригу с официальным визитом.

«В последние годы мы увидели, как Россия становится все более напористой и агрессивной. И это касается не только лишь Украины, Грузии или Молдовы», - отметил он. Ринкевичс заявил, что «вмешательство» России в выборы в США и в дела других стран и происшествие в английском городе Солсбери показывают, что Запад должен отнестись к «гибридной войне» со всей серьезностью.

Глава МИД Латвии добавил, что прямой военной угрозы странам Балтии пока нет. Однако, по его словам, им надлежит показывать больше проворности в вопросах обороны и быть более подготовленными к возможному столкновению с Россией.