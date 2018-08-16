Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США санкций мало: Турции начали поступать прямые угрозы
России не нужно новое вооружение? (Афанасий Леонардович)
Стенка на стенку
Трамп отозвал секретный допуск у обвинившего его в измене экс-главы ЦРУ
Главная / Политика

Латвия призвала Британию начать бояться «агрессивной политики России»

16 августа 2018, 00:39  •  27 • Политика
Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс считает, что западным странам необходимо со всей серьезностью отнестись к поведению Москвы.
В последние годы внешняя политика России стала «более агрессивной и напористой». Об этом заявил в интервью Четвертому радиоканалу ВВС глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в ходе встречи с главой британского МИД Джереми Хантом, который прибыл в Ригу с официальным визитом.
«В последние годы мы увидели, как Россия становится все более напористой и агрессивной. И это касается не только лишь Украины, Грузии или Молдовы», - отметил он. Ринкевичс заявил, что «вмешательство» России в выборы в США и в дела других стран и происшествие в английском городе Солсбери показывают, что Запад должен отнестись к «гибридной войне» со всей серьезностью.
Глава МИД Латвии добавил, что прямой военной угрозы странам Балтии пока нет. Однако, по его словам, им надлежит показывать больше проворности в вопросах обороны и быть более подготовленными к возможному столкновению с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

27
Источник
Похожие новости
15 августа 2018, 05:09
В Госдепе опровергли слухи о выходе США из Договора по открытому небу
15 августа 2018, 18:09
«США не понравится»: Эксперт о развитии отношений России и Северной Кореи
15 августа 2018, 08:24
Обменялись телеграммами: Путин подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

15 августа 2018, 18:09
Захарова обвинила Украину в нарушении международного права своим «актом Магнитского»
16 августа 2018, 00:39
Трамп отозвал секретный допуск у обвинившего его в измене экс-главы ЦРУ
15 августа 2018, 22:39
Федотов: закон об экстремизме нужно скорректировать для борьбы с реальными угрозами
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 августа 2018, 00:24
«Неядерное сдерживание»: зачем Россия намерена строить новую военно-морскую базу в Ка...
16 августа 2018, 00:40
«Вариация схемы Понци»: Изменчивый взгляд Володина на пенсионную реформу ошарашил гра...
16 августа 2018, 00:39
США санкций мало: Турции начали поступать прямые угрозы
16 августа 2018, 00:24
«Беспрецедентная кампания по дискредитации»: в МИД России назвали причину похолодания...
16 августа 2018, 00:40
Отсроченная агрессия: Украина двадцать лет готовилась воевать с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
13 августа 2018, 23:54
«Вы уточните, вы правда воюете?»: Ющенко призвал украинцев капитулировать перед Россией
10 августа 2018, 00:24
Как Шарий пообщался с Героем Украины
14 августа 2018, 19:24
Вайкуле готова бесплатно спеть в Крыму, но с одним условием
11 августа 2018, 03:39
Почему на "процветающем" Западе работающие люди бомжуют? (Руслан Осташко)
12 августа 2018, 16:39
На Украине признали, что страна рискует потерять государственность
09 августа 2018, 09:24
Преданный воин полковник Буданов
11 августа 2018, 16:24
В СБУ прокомментировали ситуацию с российским судном «Механик Погодин»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.