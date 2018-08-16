|
Латвия призвала Британию начать бояться «агрессивной политики России»
16 августа 2018, 00:39 • 27 • Политика
Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс считает, что западным странам необходимо со всей серьезностью отнестись к поведению Москвы.
В последние годы внешняя политика России стала «более агрессивной и напористой». Об этом заявил в интервью Четвертому радиоканалу ВВС глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в ходе встречи с главой британского МИД Джереми Хантом, который прибыл в Ригу с официальным визитом.
«В последние годы мы увидели, как Россия становится все более напористой и агрессивной. И это касается не только лишь Украины, Грузии или Молдовы», - отметил он. Ринкевичс заявил, что «вмешательство» России в выборы в США и в дела других стран и происшествие в английском городе Солсбери показывают, что Запад должен отнестись к «гибридной войне» со всей серьезностью.
Глава МИД Латвии добавил, что прямой военной угрозы странам Балтии пока нет. Однако, по его словам, им надлежит показывать больше проворности в вопросах обороны и быть более подготовленными к возможному столкновению с Россией.
Подпишитесь на нас
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
13 августа 2018, 23:54
|
10 августа 2018, 00:24
|
14 августа 2018, 19:24
|
11 августа 2018, 03:39
|
12 августа 2018, 16:39
|
09 августа 2018, 09:24
|
11 августа 2018, 16:24