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Латвия превращается в большой военный полигон НАТО

23 ноября 2021, 12:30  •  148 • Война
Население просят потерпеть «временные» неудобства, которые становятся постоянными
В Латвии на полигоне Адажи, который расположен недалеко от столицы, начались международные военные учения НАТО Winter Shield 2021 («Зимний щит – 2021»).
В Министерстве обороны Латвии сообщили, что учения эти являются ежегодными и проводятся исключительно в целях тренировки и повышения сотрудничества и совместимости вооружённых сил стран-членов НАТО для обеспечения защиты всех стран Балтии.
«В учениях «Зимний щит – 2021» примут участие солдаты мотострелковой бригады Сухопутных войск, Национальной гвардии, Вооружённых сил Литвы, Боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и Командования вооружённых сил США в Европе. Во время учений ежедневно с 9 до 23 часов будут проходить боевые стрельбы из гаубиц, миномётов, гранатомётов, пулемётов и стрелкового оружия, а также запланированы облёты военной авиации»,
– говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Латвии.
Что касается боевой группы расширенного присутствия НАТО, возглавляемой Канадой, то её численность составляет 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.
Население Латвии предупредили: военная техника будет перемещаться по дорогам, а над страной будут летать военные самолёты, что, конечно, создаст дополнительный шум и неудобства для граждан, но им порекомендовали потерпеть и смириться с «временными неудобствами». А также соблюдать осторожность при передвижении на дорогах, ведь военная техника будет перемещаться по территории страны круглосуточно.
Минобороны называет неудобства от перемещения военной техники и круглосуточной стрельбы временными, хотя на самом деле такие неудобства становятся скорее правилом для населения Латвии. Учения «Зимний щит – 2021» начались в то время, когда ещё не закончились предыдущие военные учения The Decisive Point, в которых принимают участие три тысячи военных. Кстати, учения эти не запланированные, о них не сообщалось заранее. Перед началом учений The Decisive Point были проинформированы государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе Россия и Беларусь. Было объявлено, что учения связаны с миграционным кризисом в регионе и являются «предупреждением Минску».
«Я просил объявить о начале военных учений в Латвии, чтобы и наши белорусские коллеги, если их можно так называть, знали, что это не просто так»,
– заявил журналистам глава Минобоны Артис Пабрикс.
А в первой половине ноября в Латвии проходили военные учения Teraskilp («Стальной щит»). Так что население этой прибалтийской страны живёт в военных условиях не кратковременно, а постоянно.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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