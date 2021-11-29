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Латвия пообещала России неприятности из-за ситуации на Украине
29 ноября 2021, 10:50 • 178 • Политика
Рига давно примкнула к хору ненавистников нашей страны
Ряд западных государств на регулярной основе осуществляет информационные атаки на Российскую Федерацию. Практически каждый день с той стороны доносятся обвинения или предупреждения в адрес нашей страны. На этот раз с антироссийским высказыванием выступила Латвия.
Местный премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил, что Москва обязательно поплатится за свои "агрессивные" действия на общих с украинским государством рубежах. Речь идет о передислокации российских войск по территории нашей страны. Некоторые убеждены, что Кремль задумал нападение на Киев, и поэтому стягивает боевые ресурсы к общим границам.
Представитель латвийских властей с особой тревогой объявил, что силы Евросоюза и Североатлантического альянса должны бдительно следить за развитием событий, дабы не допустить "катастрофу".
Премьер-министр Латвии подчеркнул, что объединенные силы Запада должны предупредить Россию о последствиях и дать ей понять, что кара за эскалацию конфликта на рубежах с Незалежной не заставит себя ждать, пишет интернет-издание URA.RU.
Европейский политик отметил, что сейчас для Евросоюза самые важные проблемы – это коллапс с беженцами на рубежах с Белоруссией, а также российские военные, расположившиеся неподалеку от украинских границ.
К слову, недавно известный польский эксперт заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко может одержать победу над Европейским союзом в миграционном кризисе.
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