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Латвия пообещала России неприятности из-за ситуации на Украине

29 ноября 2021, 10:50  •  178 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Рига давно примкнула к хору ненавистников нашей страны
Ряд западных государств на регулярной основе осуществляет информационные атаки на Российскую Федерацию. Практически каждый день с той стороны доносятся обвинения или предупреждения в адрес нашей страны. На этот раз с антироссийским высказыванием выступила Латвия.
Местный премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил, что Москва обязательно поплатится за свои "агрессивные" действия на общих с украинским государством рубежах. Речь идет о передислокации российских войск по территории нашей страны. Некоторые убеждены, что Кремль задумал нападение на Киев, и поэтому стягивает боевые ресурсы к общим границам.
Представитель латвийских властей с особой тревогой объявил, что силы Евросоюза и Североатлантического альянса должны бдительно следить за развитием событий, дабы не допустить "катастрофу". 
Премьер-министр Латвии подчеркнул, что объединенные силы Запада должны предупредить Россию о последствиях и дать ей понять, что кара за эскалацию конфликта на рубежах с Незалежной не заставит себя ждать, пишет интернет-издание URA.RU.
Европейский политик отметил, что сейчас для Евросоюза самые важные проблемы – это коллапс с беженцами на рубежах с Белоруссией, а также российские военные, расположившиеся неподалеку от украинских границ.
К слову, недавно известный польский эксперт заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко может одержать победу над Европейским союзом в миграционном кризисе.

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