Латвия получила медицинскую помощь от Китая

А не так давно Рига называла Китай «потенциальной угрозой»

29 марта в Латвии встречали более пяти тонн медицинской помощи из Китая.

Самолёт airBaltic, преодолев в субботу 4815 километров менее чем за 6 часов, загрузился в Китае ценным грузом и вернулся назад.

В составе китайской помощи – 900 тысяч медицинских масок и 80 тысяч респираторов для медицинских учреждений Латвии. Специальный рейс в Китай выполнял экипаж из трёх пилотов и двух техников.

Ранее Национальная служба здравоохранения Латвии обратилась с просьбой к Китаю о предоставлении медицинской помощи. На призыв о помощи откликнулись регионы Чжэнчжоу и Иу, выделив необходимое количество медицинских масок и респираторов.

В Национальной службе здравоохранения (NVD) заявили, что в ближайшие дни из Китая будет доставлено ещё более четырёх миллионов медицинских масок и респираторов.

Новость, казалось бы, совсем рядовая – Китай отправляет помощь многим странам мира, которые не могут справиться сами с разгорающейся эпидемией. Однако в случае с Латвией эта новость звучит совсем по-другому – ведь не прошло и месяца с опубликования отчёта Латвийской службы государственной безопасности за прошлый год, в котором эксперты, не стесняясь, обозначили большой и почти коммунистический Китай как одну из потенциальных угроз маленькой и беззащитной Латвии.

«Одновременно с ростом влияния Китая и его представителей в Балтийском регионе увеличился и интерес китайских спецслужб к Латвии. Латвийская сторона в прошлом году уже обратила внимание на некоторые процессы, в основном связанные с попыткой лоббирования интересов Китая. В 2020 году специалисты СГБ прогнозируют рост разведывательной активности Китая»,

– говорится в отчёте СГБ.

Однако Китай находится на втором месте «потенциальных угроз» для Латвии, первое место занято давно и прочно Россией.

Отчёт увидел свет в начале марта, а уже в конце месяца пришлось просить помощи у Китая. И ничего, не постеснялись, попросили.

И ещё попросят. В NVD уже говорят о том, что «для обеспечения поставок латвийские ведомства работают в тесном контакте с посольством Китая в Риге».

Потому что эпидемия коронавируса в Латвии ширится с каждым днём: на 29 марта в стране было зарегистрировано 305 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В карантине находятся более 14 тысяч человек.