Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Обратный отсчёт: тысячи российских туристов в Таиланде могут столкнуться с пробл...
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
Лукашенко поддержал "людоедские" слова Трампа и "плюнул в спину&q...
Главная / Украина

Латвия получила медицинскую помощь от Китая

30 марта 2020, 13:35  •  31 • Украина
А не так давно Рига называла Китай «потенциальной угрозой»
29 марта в Латвии встречали более пяти тонн медицинской помощи из Китая.
Самолёт airBaltic, преодолев в субботу 4815 километров менее чем за 6 часов, загрузился в Китае ценным грузом и вернулся назад.
В составе китайской помощи – 900 тысяч медицинских масок и 80 тысяч респираторов для медицинских учреждений Латвии. Специальный рейс в Китай выполнял экипаж из трёх пилотов и двух техников.
Ранее Национальная служба здравоохранения Латвии обратилась с просьбой к Китаю о предоставлении медицинской помощи. На призыв о помощи откликнулись регионы Чжэнчжоу и Иу, выделив необходимое количество медицинских масок и респираторов.
В Национальной службе здравоохранения (NVD) заявили, что в ближайшие дни из Китая будет доставлено ещё более четырёх миллионов медицинских масок и респираторов.
Новость, казалось бы, совсем рядовая – Китай отправляет помощь многим странам мира, которые не могут справиться сами с разгорающейся эпидемией. Однако в случае с Латвией эта новость звучит совсем по-другому – ведь не прошло и месяца с опубликования отчёта Латвийской службы государственной безопасности за прошлый год, в котором эксперты, не стесняясь, обозначили большой и почти коммунистический Китай как одну из потенциальных угроз маленькой и беззащитной Латвии.
«Одновременно с ростом влияния Китая и его представителей в Балтийском регионе увеличился и интерес китайских спецслужб к Латвии. Латвийская сторона в прошлом году уже обратила внимание на некоторые процессы, в основном связанные с попыткой лоббирования интересов Китая. В 2020 году специалисты СГБ прогнозируют рост разведывательной активности Китая»,
– говорится в отчёте СГБ.
Однако Китай находится на втором месте «потенциальных угроз» для Латвии, первое место занято давно и прочно Россией.
Отчёт увидел свет в начале марта, а уже в конце месяца пришлось просить помощи у Китая. И ничего, не постеснялись, попросили.
И ещё попросят. В NVD уже говорят о том, что «для обеспечения поставок латвийские ведомства работают в тесном контакте с посольством Китая в Риге».
Потому что эпидемия коронавируса в Латвии ширится с каждым днём: на 29 марта в стране было зарегистрировано 305 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В карантине находятся более 14 тысяч человек.
Соб. корр. ФСК
На фото. Прибывшая медицинская помощь из Китая в Латвию, источник – Twitter airBaltic

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
29 марта 2020, 14:35
Недалеко и до бунта: уровень недовольства властями в Украине бьет все рекорды
30 марта 2020, 07:35
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
30 марта 2020, 07:35
«Нам нужно будет примкнуть к лагерю победителей» – в Киеве готовы предать США
30 марта 2020, 07:35
Украинский патриотизм: Тернопольские врачи отказываются лечит своих граждан зараженных Covid-19
29 марта 2020, 12:35
Украинцев будут принудительно помещать на обсервацию
30 марта 2020, 03:35
Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2020, 04:35
"На 11-й день наконец появился врач": Восхваляющий Запад Акунин столкнулся с "британской заботой"
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
25 марта 2020, 05:35
"Заражённый" поезд: Толпа пассажиров из Риги в обход оцепления ринулась в Киев
24 марта 2020, 10:35
"Зачем выгонять Набиуллину? Судить!": Делягин "прочёл" мысли 90% народа страны
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои антивирусные меры
29 марта 2020, 10:35
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
23 марта 2020, 17:35
"Час расплаты наступил, и пусть кровь смоет русскую грязь"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.