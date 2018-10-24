Латвия оспаривает у Эстонии первенство по коррупции

Латвийские борцы с отмыванием денег никуда не торопятся

Страны Балтии к числу своих достижений после 1991 года относят освобождение от «коррумпированной советской системы» и переход к более честному обществу. Если они сталкиваются с фактами коррупции, то объясняют их либо не до конца преодолённым наследием прошлого, либо влиянием бывшей метрополии. Однако анализ показывает, что экономические злоупотребления в странах Балтии – отнюдь не пережиток. В советское время коррупции в этих странах было меньше.

Сегодня коррупция гнездится в Балтии, прежде всего в недрах «новой экономики». Коррупция – часть сложившейся системы, это делает её всепроникающей и трудно преодолимой.

От одного из мировых лидеров по «индексу честности» Эстонии, оказавшейся, несмотря на скромные размеры, гигантской «прачечной» по отмыванию грязных денег, не отстают и соседи. Латвию также сотрясают банковские скандалы. И хотя пресса привычно связывает их с «тёмными деньгами российского происхождения», судебные процессы часто вскрывают совсем другие следы. Второй по величине банк страны Rietumu был, например, уличён в отмывании миллионов евро между Ригой и Парижем в сговоре с французской компанией France Offshore. Что примечательно, последняя рассылала своим клиентам сообщения на фирменном бланке посольства Латвии во Франции. Как сообщил прокурор по делу France Offshore Патрис Амар, банк Rietumu создал во Франции представительство, а не филиал, что позволило ему избежать контроля французских властей. Парижский суд оштрафовал Rietumu на 80 млн евро. Судебная тяжба продолжается до сих пор.

Банк Rietumu

Продолжается расследование дела о махинациях третьего по величине банка Латвии ABLV . Схемы отмывания в нём миллиардных сумм схожи с теми, которые применялись в эстонском отделении Danske Bank. Однако ABLV – это ещё порождение Европейского центрального банка (ЕЦБ). Последний, заметим, не рвался выносить сор из избы и ограничил деятельность ABLV лишь после того, как ему закрыли доступ к финансовой системе США. Больше того, была обнаружена связь этого банка с северокорейской ядерной программой. А когда ABLV пожаловался, что стал жертвой вымогательств «некоторых высокопоставленных латвийских чиновников», ЕЦБ оставил жалобу без внимания.

Правительство Латвии объясняло эти проблемы тем, что местные борцы с отмыванием денег не поспевали за быстро растущим банковским сектором. А хотели ли поспеть вообще? Из-за этих скандалов с середины февраля 2018 г. держатели вывели из латвийских банков примерно 2,5 миллиарда евро. А общий ущерб может достичь четырех-пяти миллиардов евро. В результате ABLV был вынужден приступить к самоликвидации. При этом при невыясненных обстоятельствах был убит один из внешних «ликвидаторов» банка Мартинш Бункус (Mārtiņš Bunkus).

Банк ABLV

По некоторым оценкам, схожая участь может ожидать ещё по крайней мере десяток латвийских банков (по сути, всю финансовую систему страны). При этом латвийская финансовая система ещё не оправилась от уголовного процесса против подозреваемого во взяточничестве главы Банка Латвии Илмарса Римшевичса (Ilmars Rimsevics). Процесс начало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). На Римшевичса наложены санкции, которые не позволяют ему принимать участие в работе Центробанка и в заседаниях Совета Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Глава Банка Латвии И. Римшевичс на фоне «сплетённой» им финансовой паутины

Выделенные за последние годы Евросоюзом так называемые фонды по выравниванию (значительные по латвийским меркам) были израсходованы крайне нерационально. Многие построенные объекты не востребованы или закрыты. Так, в небольшом городке Лудза в 2008 году была сдана больница с дорогим оборудованием, вертолётной площадкой и всей логистикой, но её пришлось закрыть, так как для неё не оказалось ни пациентов, ни средств на содержание. То есть чиновники стремились любой ценой освоить фонды, чтобы что-то «отгрызть» для себя. Этот золотой дождь, ушедший в песок балтийских дюн, вряд ли повторится. Евросоюз намерен теперь гораздо строже подходить к выделению средств на «выравнивание», как требует того старая Европа.

Некоторое время назад глава комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval Даниэль Телесклаф сообщил о введении более строгого контроля за коррупцией в Латвии. По словам Д. Телесклафа, это предупреждение о том, что в борьбе с отмыванием денег следует больше делать и государству, и частному бизнесу. Сейчас Латвии даётся год, чтобы изменить систему, но это, полагает Телесклаф, потребует и ресурсов, и политической воли. С учётом того, как складывается ситуация в стране с формированием правительства, трудно вообще представить, когда дело дойдёт до выполнения требований Moneyval.

Глава Moneyval Даниэль Телесклаф

Как ни парадоксально, но борьба с «вредным влиянием» восточного соседа в Латвии также содержит в себе коррупционную составляющую. Щедро финансируемые меры противодействия «российской информационной агрессии» мало кем контролируются и по эффективности, и по реальным затратам. К тому же часть средств поступает от «союзников». Так, чтобы защитить пограничное население страны от «недружественной пропаганды», намечено создать за миллионы евро специальный телецентр и сеть телевышек в Латгалии. Однако специалисты говорят, что такое оборудование покроет очень незначительную часть населения и в этой зоне сигнал из России всё равно будет устойчивым.

То же можно сказать и о некоторых помпезных мероприятиях общегосударственного характера. Так, Служба государственного контроля Латвии недавно заявила, что по итогам ревизии отчёта о выполнении бюджета ей не удалось проследить, как расходуются средства, выделенные на празднование 100-летия Латвии. Да и зарезервированная на это сумма – около 60 млн евро – представляется превышающей латвийские возможности. Скажем, также отмечающая в 2018 году 100-летие своей независимости несравнимо более богатая Финляндия потратила на эти нужды лишь 19 млн евро. Зато какой простор для недобросовестных латвийских чиновников – и патриотами себя показать, и про собственный карман не забыть!