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Латвия ополчилась на Украину: МИД направил в украинское посольство официальную ноту

30 января 2018, 19:54  •  287 • Политика
Рига и Киев поссорились из-за офшорных зон.
Латвия потребовала от Украины исключить ее из списка офшоров. Министерство иностранных дел страны передало украинскому послу соответствующую официальную ноту. Подробности дипломатического скандала рассказал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Еще в декабре 2017 года правительство Украины пополнило список офшорных зон 22 странами. В их числе оказалась и Латвия. В Риге подобный шаг Киева не оценили и теперь требуют убрать Латвию из перечня офшоров.
По словам главы МИД, на Украине, похоже, не понимают, как работает налоговая система страны. Недавно в Латвии было принято новое налоговое законодательство. Оно, среди прочего, допускает нулевую налоговую ставку на реинвестированную прибыль. Такая система, на первый взгляд, напоминает офшор, однако на деле им не является, так как налоги все равно взимаются, только не с прибыли, а с дивидендов.
"Эту систему нельзя расценивать как безналоговую, так как в Латвии за дивиденды взимаются налоги", - подчеркнул Ринкевич.
Ранее на эту же тему высказался глава правительства Латвии. Он назвал решение Украины включить Латвию в список офшоров "досадной ошибкой", которую следует незамедлительно исправить.

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