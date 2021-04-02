Латвия объявила войну информации на русском языке

Цензура не ограничилась запретом русскоязычных СМИ, на очереди – интернет

В Латвии решили не ограничиваться запретом русскоязычных СМИ, теперь пришла очередь и интернет-ресурсов.

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) опубликовал на своём официальном сайте полный список интернет-ресурсов, доступ к которым запрещён с 1 апреля. В списке 272 (!) названия, среди которых Rt.com, Ntv.ru, Rus24.tv, Teledays.net. Сайт Teledays.net пользовался популярностью, поскольку через этот сервис можно было смотреть запрещённые российские телеканалы.

Это первый случай, когда провайдеров Латвии обязали не только закрыть доступ к определённым телеканалам, но и заблокировать интернет-ресурсы.

По мнению секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира, подобные действия можно расценить как введение в стране цензуры, несмотря на то, что Латвия много лет декларирует принципы свободы слова, свободы журналистики и свободы распространения информации.

«Эта история планомерная и целенаправленная. Сначала аудиторию отсекли от эфира, запретили трансляцию телеканалов. Сейчас мы видим то, что следовало ожидать: они будут запрещать доступ к версиям сайта, к текстовой информации. Фактически на наших глазах происходит тотальное выдавливание и ликвидация российских СМИ как носителей русского языка из балтийского, а потом и европейского пространства при полном попустительстве и руководства Евросоюза, и международной общественности»,

– заявил Шафир.

В Риге же ссылаются на прошлогоднее решение NEPLP, в котором говорится о европейских санкциях.

Напомним, что в феврале в Латвии запретили трансляцию 16 российских телеканалов, объяснив тем, что не могут выяснить юридическую принадлежность этих телеканалов, чтобы уточнить, не попали ли они под санкции ЕС.

А к сентябрю 2021 года прекратит оставшееся немногочисленное вещание на русском языке и латвийская служба Русского вещания LTV7.

И если ранее русскоязычные жители Латвии не особенно переживали по этому поводу, зная, что есть интернет, то теперь ситуация изменилась и можно ожидать, что латвийская цензура не остановится на перечне из 272 наименований интернет-ресурсов, а будет постоянно вводить всё новые и новые запреты.

Одновременно продолжаются репрессии и против группы русскоязычных латвийских журналистов, которых ещё в декабре прошлого года обвинили по статье 84 Уголовного кодекса Латвии «Нарушение режима санкций Евросоюза», у них были проведены обыски и взяты подписки о невыезде. До сих пор Генеральная прокуратура Латвии отказывается закрывать эти уголовные дела, заявляя, что «ведётся следствие».

Сегодня в Латвии издаётся единственная, последняя из оставшихся русскоязычных газет – «Сегодня».

«Раньше это была газета, которую выписывали и читали в Сейме, президентском замке, в посольствах, и не только российском. У нас был реальный шанс влиять на политические, общественные процессы, мы могли что-то изменить к лучшему»,

– вспоминает экс-журналист Юлия Александрова, ушедшая шесть лет назад из журналистики.

По её словам, в 2004 году после острой публикации в газете ушло в отставку правительство Эйнарса Репше. Но сегодня газета перестала быть «четвёртой властью», никаких серьёзных тем больше не поднимается, знают, что сразу закроют, вот и пишут о помидорах, да о звёздах эстрады, отметила Александрова.

В Латвии идёт планомерное наступление даже не на русскоязычную прессу или телевидение – на информацию на русском языке.