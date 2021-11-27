Латвия обвинила Россию в «краже» талантливой молодёжи

Страны Балтии всё быстрее теряют своё население

В Латвии обвинили Россию ещё и в том, что она «крадёт латышскую молодёжь», осуществляя программу поддержки соотечественников за рубежом.

Латвийская газета Neatkarīga Rīta Avīze (NRA, «Независимая утренняя газета») возмущена тем, что на сайте Генконсульства России появилось объявление, предлагающее всем желающим получить бесплатное образование в России по программам среднего, высшего или профессионального образования за счёт средств федерального бюджета РФ в пределах квоты, установленной государством. Предлагается на выбор более 500 учебных заведений, необходимо просто подать заявку на участие в конкурсе, который проходит в два этапа: первый в Посольстве РФ в Риге, второй – при участии Федерального агентства по делам СНГ и организации «Россотрудничества», которая «распространяет русскую идеологию по всему миру», говорится в статье.

«После отбора документы наиболее способных молодых людей направляются в Министерство образования России, оттуда в конкретные университеты, где и принимается решение о приёме их в учебные заведения. Что в итоге будет с молодым человеком, который проучился несколько лет в российской системе образования – дистанционно или очно? Скорее всего, он будет лоялен Российской Федерации, как и его родители, а не латвийскому государству»,

– пишет NRA.

Да и захочет ли молодой человек вернуться после обучения в российском университете в Латвию, учитывая, что за годы обучения он привык жить и общаться в родной для него русскоязычной среде, задаётся вопросом издание. Не будет ли для него комфортнее найти себе работу в России?

Neatkarīga Rīta Avīze не отвечает на эти вопросы, однако читателям ответы и так ясны – Латвии есть из-за чего переживать, и страна эта действительно теряет свою способную молодёжь.

Вот только ничего лучше придумать в Риге не смогли, как пригрозить всем, кто получает образование за границей (имеется в виду, конечно же, Россия), проблемами по возвращению на родину.

Журналисты издания обратились за разъяснениями к министру образования Аните Муйжниеце, показав ей приглашение на учёбу.

«Действующие в Латвии законы позволяют получать образование в другой стране на разных уровнях. Но важно осознавать, что вернувшись в Латвию, вы получите дополнительные проблемы. Потому что программы обучения в разных странах слишком различаются и, вернувшись, необходимо будет пройти процедуру признания полученного образования»,

– рассказала министр журналистам.

По её мнению, таким образом Латвия заставит задуматься тех, кто желает получить образование в России, стоит ли это делать, констатирует NRA.

Однако скорее всего такие требования заставят задуматься о другом – а нужно ли возвращаться туда, где тебя не считают равноправным гражданином.

Напомним, на русском языке в Латвии говорит более 40% населения, тем не менее, русский язык считается в стране иностранным, а русскоязычные – гражданами второго сорта.