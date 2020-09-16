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Латвия не сможет принять белорусский бизнес

16 сентября 2020, 15:50  •  90 • В мире
В стране действуют строгие правила – иностранцам не откроют счета в банках
На прошлой неделе СМИ стран Балтии много писали о том, что белорусский бизнес переедёт в Прибалтику, в частности в Латвию. Журналисты уверяли, что подано уже то ли десять, то ли все сто заявок на переезд. Однако глава Вентспилса Айвар Лембергс раскритиковал подобные заявления, назвав их «политической пропагандой». По его мнению, реализовать эти проекты в Латвии просто невозможно. Всему виной – слишком суровые требования местных банков, которые не откроют счета иностранцам.
«Белорусский предприниматель является резидентом третьей страны вне ЕС. Какова вероятность, что банки этому нерезиденту откроют счёт? Ноль! Сюда никто переселиться не сможет, потому что они просто здесь не откроют счёт. А жить без счёта очень трудно. Конечно, зависит от бизнеса, но… Если это действительно производственное предприятие, то без счёта его открывать невозможно. Ну, а кроме того, белорусы не смогут доказать происхождение денег 30-летней давности, которые не связаны с Батькой ли ещё какими-то его приближёнными»,
– пояснил Лембергс на еженедельной пресс-конференции.
Виной всему – новые правила работы банковского сектора Латвии. Причём требования эти исходили от «западных партнёров», в данном случае – из Вашингтона.
Напомним, в начале этого года Financial Action Task Force, FATF – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – постановила исключить Латвию из стран, которым необходим усиленный надзор. По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, «Латвии удалось восстановить свою репутацию». Премьер был чрезвычайно горд тем, что «Латвия стала первой поднадзорной страной комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval, которая успешно выполнила все 40 рекомендаций FATF».
Однако уже к сентябрю текущего года энтузиазм и гордость премьера сошли на нет – введённые ограничения и серьёзные фильтры для бизнеса и физических лиц отпугнули инвесторов, что, вместе с экономическим «коронавирусным» кризисом больно ударило по латышской экономике.
Премьер даже обратился к банкам с просьбой уменьшить требования к своим клиентам.
«Нам нужно перестать только лишь искать «чёрные» деньги и переходить к функции развития. На сегодняшний день часть инвесторов уже отвернулись от нашей страны из-за больших банковских строгостей»,
– призвал премьер-министр.
Однако экономические эксперты напомнили премьеру, что банки всего лишь выполняют строгие правила, навязанные им американскими «партнёрами» вместе с правительством, в частности – с премьер-министром.
О причастности американцев к сложностям ведения бизнеса в Латвии напомнил и Лембергс.
«Это, как известно, были требования американцев. Так что это чистой воды политическая пропаганда. Никто никуда не переселится. Конечно, могут быть какие-то исключения, но они не будут переносить производство только из-за того честные или нечестные результаты выборов. К тому же им ещё надо получить разрешение на проживание. Оно же выдаётся на время – сегодня разрешили, а завтра уже нет. Скажет человек одно слово – например, что Батька не такой уж плохой и всё – персона нон-грата»,
– отметил мэр Вентспилса.
С ним согласился даже главный идейный вдохновитель приёма «беженцев» из Беларуси министр экономики Виттенберг. Он признал – без особого решения по банковской системе «эта затея не имеет решения». Потому что ни один банк в Латвии ни за что не откроет счёт нерезиденту, да ещё и не из страны Евросоюза.
Однако обещания властей разобраться в этом вопросе и попробовать найти выход из положения для белорусских «беженцев» вызвал возмущение у латышей.
«А что делать латвийским предпринимателям, которых терроризируют банки в их собственной стране? Правительство должно ликвидировать последствия финансовой перестройки. Иначе получается – пришли, всё разобрали, сорвали, только канализацию починили, уехали»,
– возмутился экономический эксперт Юргис Лиепниекс.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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