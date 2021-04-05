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Латвия накажет граждан за показ советской техники
05 апреля 2021, 20:00 • 178 • Политика
В Республике пытаются найти повод для демонтажа с памятников победителям в Великой Отечественной войне танков и пушек
За публичную демонстрацию военной техники времен СССР и нацистской Германии в Латвии будут карать штрафами. С такой инициативой выступили депутаты латвийского национального объединения "Все – Латвии". Об этом передают сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу республиканского Сейма.
Данный законопроект парламент должен рассмотреть в трех чтениях.
"Цель поправок к Административному кодексу – демонтаж находящейся на постаментах военной техники, которая была установлена в виде памятников и памятных знаков во времена СССР", – говорится в аннотации к документу.
Народные избранники предлагают штрафовать нарушителей, публично демонстрирующих советские или нацистские танки и пушки вне музеев и дольше 30 дней. Физлиц ждет предупреждение или штраф до €350, юридическим лицам грозят также предупреждением или штрафом до €2900.
Осталось понять, коснется ли это действующих армий бывшего СЭВ или экс-советских республик, которые в рамках совместных учений могут нагрянуть на территорию Латвии с техникой, которая произведена еще в годы СССР. Например, таковая имеется на вооружении нынешней Украины.
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