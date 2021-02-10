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Латвия: минус ещё 16 российских телеканалов

10 февраля 2021, 00:45  •  63 • В мире
«На виду у всех институтов ЕС, призванных защищать свободу слова, происходит зачистка медийного пространства Латвии»
В Латвии вошли во вкус и утром во вторник, 9 февраля, решили запретить ретрансляцию ещё 16 российских телеканалов.
Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), о чём сообщил председатель NEPLP Иварс Аболиньш.
В число запрещённых телеканалов попали REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, НТВ Сериал, Киномикс, Индийское кино, Кинокомедия, КВН ТВ, Кухня ТВ, БОКС ТВ и другие.
Оказывается, NEPLP не смог получить информацию о том, кто в Латвии представляет интересы этих каналов, а без этого транслировать телеканалы нельзя, пояснили в Нацсовете.
«Чтобы защитить латвийское информационное пространство, NEPLP будет усиленно проверять все программы в регистре ретранслируемых программ и будет действовать соответственно»,
– заверил Аболиньш.
В Союзе журналистов России назвали очередное закрытие сразу 16 телеканалов «зачисткой медиапространства».
«Не только на наших глазах, но и на виду всех европейских институтов, призванных развивать и защищать свободу слова и журналистики, происходит окончательная зачистка медийного пространства Латвии и соседних Прибалтийских стран. От российских СМИ, от информации, поступающей из России, и от информации на русском языке, исходящей из России»,
– заявил секретарь СЖР, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
По его словам, процесс «зачистки» на этом не остановится, последуют всевозможные санкции, потом запрет на просмотр в интернете, новые штрафы – всё это не имеет ничего общего со свободой слова.
А по мнению бывшего мэра Риги, депутата Европарламента Нила Ушакова, латыши и русскоязычное население Латвии живут «в разных информационных пространствах, это всегда мешало развитию страны». Но это вдвойне плохо в условиях кризиса, уверен экс-мэр.
«Государство не способно говорить с русскоязычными жителями страны, а они не верят государству, не слушают его. А государство сначала закрывало службы новостей на русском языке на частных каналах. А сейчас начали закрываться и каналы на русском. После того как из эфира станут пропадать популярные каналы на русском, русскоязычные граждане не начнут массово смотреть LTV1 и слушать LR1. Русскоязычные начнут смотреть свои любимые каналы с помощью других технических решений. И ещё меньше потреблять продукцию местных СМИ»,
– считает Нил Ушаков и добавляет: правительство каждым своим решением, каждым шагом только ухудшает и без того плохое положение в стране.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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