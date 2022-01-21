Латвия готова укрепить свою экономику за счёт ошибок Литвы

Чего стоит «балтийская солидарность»?

Тайвань решил спасти литовскую экономику и купил 20 тысяч бутылок рома, которые были предназначены для Китая и от которых Пекин отказался. Конечно, этот ром Тайваню был не нужен, и хотя партия небольшая, но и с ней на Тайване возникли проблемы – никто не хочет покупать продукцию неизвестной марки. Пришлось даже Департаменту национального развития Тайваня заказать рекламу рецептов и блюд, в которые можно добавлять литовский ром – чего не сделаешь в знак благодарности...

Однако больше предложить Литве Тайваню нечего из той продукции, которая застряла на китайской таможне, и которую нет смысла везти назад.

Но литовские СМИ всё равно победно сообщают: «Тайвань пьёт литовский ром назло китайцам!»

Тем временем ссорой Литвы с Китаем и прекращением транзита китайских грузов через территорию Литвы готовы воспользоваться в соседней Латвии и не просто воспользоваться, а спасти свои железные дороги (Latvijas dzelzceļš), которые уже приготовились разбирать на металлолом. Кстати, недвижимость, принадлежащую Латвийским железным дорогам, уже давно и успешно продают на аукционах – за бесценок. Тогда как транзит китайских грузов мог бы спасти не только Latvijas dzelzceļš, но и всю экономику страны.

По словам председателя правления ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) Мариса Клейнбергса, в ближайшее время есть все шансы начать сотрудничество в Китаем в сфере железнодорожных грузовых перевозок.

«В последнее десятилетие велось много разговоров о том, что грузы из Китая можно перевозить через Латвию, были попытки их привлечь. Теперь, похоже, мы довольно близки к ситуации, когда в сотрудничестве с Китаем действительно что-то может начать происходить. В случае если латвийские железные дороги перехватят товарные потоки, они получат ценовой прирост объёмов перевозок на сотни миллионов долларов»,

– говорит Клейнсбергс, хотя он признаёт, что прежних объёмов грузоперевозок, которые были ранее, когда российские грузы шли через Латвию, достигнут уже не удастся никогда.

Всё это происходит на фоне непрекращающихся призывов Вильнюса к Евросоюзу дать экономический отпор Китаю, поддержать Литву и ввести антикитайские санкции. К призыву не прислушались не только в Брюсселе, не заметили его даже ближайшие соседи, всегда называвшие себя родственниками.

Мало того, в Риге ещё строят планы и насчёт перехвата транзита грузов «Беларуськалия», известно, что Литва с 1 февраля прекращает транзит белорусских удобрений через свою территорию – всё для того, чтобы показать свою преданность Вашингтону.