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Латушко: в Брюсселе призывают привлечь Лукашенко к уголовному суду

06 октября 2021, 18:40  •  107 • Политика
Фото: president.gov.by
Белорусская оппозиция хочет привлечь Батьку к международному трибуналу
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко был вынужден покинуть родину из-за политического давления. Чиновника лишили ранга и должности после поддержки оппозиции. Сегодня он ведет активную борьбу против президента Александра Лукашенко, проживая на территории ЕС.
Созданное им движение "Народное антикризисное управление" привлекает к борьбе с белорусским режимом европейских политиков. Оппозиционная организация ставит своей целью привлечение Лукашенко к Гаагскому трибуналу, то есть к международному уголовному суду ООН.
Лидер НАУ в обращении к белорусам рассказал, что его позицию сегодня поддерживают ряд парламентариев из Евросоюза. Оппозиционер подчеркнул, что депутаты Европарламента все чаще призывают организовать уголовный суд против Лукашенко. 
Политик рассказал, как НАУ добивалось поддержки в Брюсселе. Латушко отметил, что его соратники уже провели много встреч с высокопоставленными европейскими чиновниками и депутатами. Он также подчеркнул, что сегодня все чаще слышны "политические сигналы" о создании международного трибунала для Лукашенко. 
Оппозиционер уточнил, что совместно с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской он провел в Варшаве встречу с послами европейских государств. Главам дипмиссий была представлена стратегия противников режима Лукашенко. Латушко отметил, что их план направлен на "прекращение правового беспредела" в Белоруссии.

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