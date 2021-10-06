|
Латушко: в Брюсселе призывают привлечь Лукашенко к уголовному суду
06 октября 2021, 18:40 • 107 • Политика
Белорусская оппозиция хочет привлечь Батьку к международному трибуналу
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко был вынужден покинуть родину из-за политического давления. Чиновника лишили ранга и должности после поддержки оппозиции. Сегодня он ведет активную борьбу против президента Александра Лукашенко, проживая на территории ЕС.
Созданное им движение "Народное антикризисное управление" привлекает к борьбе с белорусским режимом европейских политиков. Оппозиционная организация ставит своей целью привлечение Лукашенко к Гаагскому трибуналу, то есть к международному уголовному суду ООН.
Лидер НАУ в обращении к белорусам рассказал, что его позицию сегодня поддерживают ряд парламентариев из Евросоюза. Оппозиционер подчеркнул, что депутаты Европарламента все чаще призывают организовать уголовный суд против Лукашенко.
Политик рассказал, как НАУ добивалось поддержки в Брюсселе. Латушко отметил, что его соратники уже провели много встреч с высокопоставленными европейскими чиновниками и депутатами. Он также подчеркнул, что сегодня все чаще слышны "политические сигналы" о создании международного трибунала для Лукашенко.
Оппозиционер уточнил, что совместно с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской он провел в Варшаве встречу с послами европейских государств. Главам дипмиссий была представлена стратегия противников режима Лукашенко. Латушко отметил, что их план направлен на "прекращение правового беспредела" в Белоруссии.
Подпишитесь на нас
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 сентября 2021, 09:10
|
30 сентября 2021, 14:40
|
03 октября 2021, 01:25
|
03 октября 2021, 10:10
|
06 октября 2021, 07:00
|
04 октября 2021, 07:45
|
04 октября 2021, 15:20