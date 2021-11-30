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Латушко рассказал о правовом преследовании Лукашенко со стороны Евросоюза

30 ноября 2021, 09:35  •  59 • Политика
Фото: president.gov.by
Лидер НАУ заявил, что президент Белоруссии ищет для себя адвокатов
В Европейском парламенте создана рабочая группа, занимающаяся изучением деятельности Александра Лукашенко для его дальнейшего правового преследования. В комитете ЕП по правам человек планируют привлечь белорусского правителя к уголовной ответственности. Об этом заявил основатель НАУ Павел Латушко.
Политик со ссылкой на источники в Минске отметил, что Лукашенко уже поручил найти ведущих международных адвокатов для представления его интересов. Он напомнил, что власти Литвы уже решили инициировать юридический процесс против президента Белоруссии по обвинению в эскалации миграционного кризиса.
Оппозиционер подчеркнул, что возглавляемое им движение "Народное антикризисное управление" активно содействует Евросоюзу в вопросе привлечения главы государства к международному трибуналу. Для этого НАУ сотрудничает с юридическими компаниями из Польши и Франции.
"Мы не откажемся от того, чтобы осуществлять давление на Лукашенко", – заявил Латушко.
Напомним, ранее оппозиционер пожаловался Верховному комиссару ООН на нарушение прав человека в Белоруссии. Он уточнил, что ситуация в республике находится под контролем международной миссии.
Позже политик представил Евросоюзу новую стратегию по борьбе с Лукашенко, в рамках которой предложил признать главу государства террористом и оказать на него санкционное давление.
Кроме того, Латушко уверен, что белорусский президент боится единой стратегии противников режима по конституционному референдуму. Он подчеркнул, что Лукашенко постарается "продать" итоги голосования Западу для повышения своей легитимности.

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