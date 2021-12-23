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Латушко призвал Евросоюз применить против Лукашенко три механизма давления

23 декабря 2021, 08:55  •  165 • Политика
Фото: president.gov.by
Оппозиция добивается признания нелегитимности президента Белоруссии
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко рассказал о своей недавней встрече с руководством Евросоюза. Он представил европейским политикам стратегию оппозиции по борьбе с режимом Александра Лукашенко, которая включает в себя сразу три механизма давления на главу государства.
Во время выступления в Брюсселе лидер движения "Народное антикризисное управление" поведал чиновникам историю своей соседки Ольги, которую задержали и, по его словам, пытали белорусские силовики. Позже женщина якобы была приговорена судом к реальному тюремному заключению. Оппозиционер отметил, что соседи взяли на себя заботу о несовершеннолетних детях Ольги.
Аналогичным образом должны поступить и государства, соседствующие с Белоруссией, считает политик. По его словам, Латвия, Литва и Польша демонстрируют свою поддержку белорусскому народу, а остальные члены Евросоюза должны разделить эту позицию.
Латушко призвал руководство ЕС применить против Лукашенко три механизма давления. Прежде всего, речь идет об официальном непризнании легитимности белорусского президента и его правительства. Также экс-министр считает необходимым ввести "быстрые и жесткие" санкции против режима, которые не предусматривают изъятия имущества.
Кроме того, основатель НАУ предложил европейским политикам признать Лукашенко и его соратников ответственными за "преступления против человечности" и за "акты международного терроризма".
"Лукашенковская террористическая банда, оккупировавшая страну, зажатая в угол, стала угрозой для всего региона", - заявил Латушко.
Напомним, ранее политик высказался о готовности белорусов отвергнуть Лукашенко в ходе конституционного референдума. Он подчеркнул, что государственная пропаганда "без устали очерняет" граждан, желающих добиться перемен в стране.

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