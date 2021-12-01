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Латушко пригрозил Лукашенко международным непризнанием референдума

01 декабря 2021, 10:40  •  88 • Политика
Фото: president.gov.by
Лидер НАУ рассказал об угрозах властей в адрес граждан Белоруссии
Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Вячеслав Орловский заявил о готовности властей оказывать давление на граждан Белоруссии, которые планируют испортить бюллетени во время конституционного референдума. Об этом рассказал основатель НАУ Павел Латушко.
По его словам, если подчиненные Александра Лукашенко окажут противодействие законному волеизъявлению народа, то оппозиция запустит процесс непризнания итогов голосования со стороны западных государств. Политик также обещал довести до сведения международных организацией информацию об угрозах в адрес жителей республики.
Лидер НАУ уточнил, что, согласно законам РБ, каждый избиратель в ходе всенародного голосования может отметить сразу два пункта в бюллетени, чтобы сделать его недействительным. Он предупредил, что оппозиция не оставит без внимания любые попытки силовиков задерживать граждан, которые будут распространять план по голосованию для противников режима Лукашенко.
"Важно понимать: подобные угрозы функционеров режима говорят о том, что они априори не собираются проводить референдум по закону", - заявил Латушко.
По мнению политика, режим Лукашенко уже сейчас настроен на нарушение законов РБ. Оппозиционер считает, что другими способами белорусские власти не смогут помешать реализации единой стратегии по референдуму. "А значит, наша стратегия верна", – заключил Латушко.
Напомним, ранее основатель НАУ заявил, что Лукашенко боится плана оппозиции по всенародному голосованию. Политик отметил, что бойкот референдума не даст белорусам нужного результата и призвал сограждан к протестному волеизъявлению.

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